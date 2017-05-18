أكد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص اجمالا وفي البرامج التنموية على نحو خاص باعتبارها رافدا أساسيا من روافد العمل المشترك لخدمة الوطن والمواطنين، مشيرا الى الرصيد الزاخر والمثمر بين القطاعين في جميع المجالات.

وأوضح الخالد، خلال تكريمه رئيس مجلس ادارة شركة ناصر محمد البداح وشريكه للتجارة العامة والمقاولات محمد ناصر البداح بديوان عام المحافظة، ان عددا كبيرا من المؤسسات الاقتصادية الوطنية الخاصة تعمل على دعم جهود وبرامج محافظة الاحمدي التنموية انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية لتعزيز سبل الشراكة المثمرة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وخدمة أهالي وقاطني المحافظة، لافتا الى سعادته بالاستماع الى شرح حول النجاحات المتتالية للشركة واتساع انشطتها محليا وخليجيا.