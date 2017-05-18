أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، تعيين المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) روبرت مولر مستشارا خاصا للإشراف على التحقيق الذي يجريه المكتب في قيام روسيا بالتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة.

ويأتي ذلك بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي الذي كان يشرف على التحقيق وفي ظل مطالب من الديمقراطيين بإجراء التحقيق بشكل مستقل عن وزارة العدل.

وفي هذا الصدد قال نائب المدعي العام رود روزنشتاين في بيان "بصفتي نائبا عاما بالوكالة قررت أنه من مصلحتي العامة ممارسة سلطتي وتعيين مستشار خاص لتولي المسؤولية عن هذه القضية".

وأضاف روزنشتاين "إن قراري لا يثبت بأن جرائم ارتكبت فعلا أو أن أي ملاحقة لها ما يبررها إذ ليس لدي أي نية للقيام بذلك".

واكد "أن ما قررته هو انه بناء على الظروف الفريدة فإن المصلحة العامة تتطلب مني أن أضع هذا التحقيق تحت سلطة شخص يمارس درجة من الاستقلالية عن سلسلة القيادة العادية".