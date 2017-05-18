أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ممثلة في النوبات ب , ج بفريق الباعة المتجولين بعدة بجولات لتنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية إلى جانب رفع السيارات المهملة من المواقف وساحات المساجد وإزالة جميع المخلفات من مناطق المحافظة و، قد أسفرت الحملة عن تحرير 5 مخالفات للباعه المتجولين الذين يتداولون مواد غذائية قبل الحصول على ترخيص من البلدية ، مضيفةً إلى رفع 126 درباً من الأنقاض ، الأخشاب ، الأثاث ومخلفات بناء إلى جانب رفع 4 سيارات مهمله وذلك بعد الانتهاء المهلة القانونية للإنذار .

ودعت إدارة العلاقات العامة بالبلدية المواطنين والمقيمين في حال الانتباه على السيارات المهملة والباعة المتجولين يرجا مراجعة إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع البلدية التابع للشكوى أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun ، لافتة إلى انه سيتم التعامل مع شكاواهم مباشرة وفقا للوائح وأنظمة البلدية .