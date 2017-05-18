كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن تنفيذ النوبة "ج" التابعة لقسم إزالة المخالفات بالعاصمة عدة حملات ميدانية على المحلات بمنطقة المباركية للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات بلوائح البلدية ، مشيرة إلى ان الحملة أسفرت عن تحرير 79 مخالفة تراخيص إعلانات ومحلات تمثلت في عرض البضائع أمام المحل ، وعدم تجديد ترخيص الإعلان الخاص بالنشاط ، وإقامة إعلان خاص بالنشاط قبل الحصول على موافقة البلدية ، بالإضافة للكشف على 4 عقارات بمنطقة غرب الصليبيخات ومتابعة شكاوى منطقة الدوحة وغرناطة .

و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر 1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.