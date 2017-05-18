دارين العلي

تمكن فريق الغوص، التابع للنادي العلمي صباح اليوم ،من انتشال سلحفاة بحرية كانت عالقة داخل حوض مأخذ البحر الخاص بمحطة الشعيبة لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وقد قامت إدارة المحطة الشعيبة وانطلاقاً من حرصها على البيئة البحرية والمخلوقات البحرية النادرة بإبلاغ فريق الغوص الكويتي التابع للنادي العلمي بوجود سلحفاة عالقة داخل حوض مأخذ البحر الخاص بالمحطة منذ أيام، وبعد استصدار التراخيص اللازمة قام الفريق فجر اليوم وبعد دراسة الموقع من قبل المختصين بوضع خطة متكاملة تهدف إلى انتشال السلحفاة مع ضمان سلامتها.

وتم توزيع المهام على الفريق حسب الخطة، حيث أثمرت جهود الفريق وتم انتشال السلحفاة دون أي إصابة، ونقلت إلى مركز الفريق في منطقة السالمية حيث سيتم فحص السلحفاة وأخذ قياساتها ووزنها وتحديد افضل بيئة لإطلاقها في البلاد بعد إجراء كامل الدراسات عليها.

وقد شارك في عملية الانتشال محمد الراشد ( مدير الفريق )، علي السبيعي، حامد احمد حسين، نجم بن علي، حسين الصايغ، مبارك الشمروخ، نايف الفضلي ويوسف الغضبان.

وتقدم الفريق بجزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم في نجاح هذه المهمة ويتطلع إلى المزيد من التعاون مع الوزارة في مشاريع قادمه تهدف إلى حماية البيئة البحرية في دولتنا الحبيبة الكويت.