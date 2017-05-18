أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، عن ثقته بفوز فريقه ببطولة الدوري الأسباني، مطالبا زملائه بالاجتهاد في مباراتهم الأخيرة بالمسابقة للفوز على ملقة وإثبات أنهم الأفضل.

وقال رونالدو في تصريحات لشبكة "موفيستار" التليفزيونية الأسبانية، عقب فوز ريال مدريد 4 / 1 أمس الأربعاء على مضيفه سيلتا فيجو في المباراة،

التي سجل فيها اللاعب البرتغالي هدفين: "لا تزال أمامنا مباراة، نعرف أنه علينا أن نمضي حتى النهاية، الفريق يتمتع بحالة جيدة والآن علينا أن نفكر في أنفسنا وأن نحقق الفوز على ملقة (في الجولة الأخيرة من الدوري الأسباني)، نريد أن ندلل على أننا الأفضل".

ويتربع ريال مدريد بفوزه أمس على صدارة ترتيب الدوري الأسباني بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، صاحب المركز الثاني، ويحتاج إلى حصد نقطة واحدة في مباراته أمام ملقة لحسم لقب البطولة.

وردا على سؤال عن إمكانية تحقيق ريال مدريد الفوز بالثنائية (الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا) هذا الموسم، قال رونالدو: "نفكر في مباراة الأحد وحسب، وعلينا أن نحقق الفوز لكي نصبح أبطالا".

وكاد رونالدو أن يسجل الهدف الثالث له "هاتريك" في شباك سيلتا فيجو في مباراة أمس، إلا إنه أهدر فرصة محققة بغرابة شديدة، وعن هذا تحدث قائد المنتخب البرتغالي قائلا: "أنا بشر وقد أخطئ أيضا".