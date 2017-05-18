المحامي العصفور لـ "الأنباء": المحكمة أرجعت النقاط للنادي وفقا للمادة 28 من القانون

حكمت المحكمة الإدارية، بإعادة النقاط الثلاث لصالح نادي الكويت وبإلغاء قرار هيئة الشباب والرياضة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك بالقضية الشهيرة التي سببت اختلافا بينه وبين نادي العربي.

وكان نادي الكويت قد احتج على إجراءات الهيئة على خلفية شكوى تقدم بها نادي العربي ضد قيام الأول بإشراك أحد اللاعبين قولا منه إنه تم إشراك اللاعب رغم صدور قرار بإيقافه، غير أن نادي الكويت قد اعترض على ذلك وأكد أنه قام بإيقاف اللاعب في البطولة التي تقرر إيقافه بها وإشراكه ببطولة أخرى.

بدوره قال المحامي حسين العصفور ل "الأنباء" إن المحكمة أكدت صحة كلامه بالسابق وأرجعت النقاط لنادي الكويت وذلك بعد لجوء الكويت للمحاكم الإدارية طبقاً لنص المادة 28 من القانون، وتنتهي هكذا قصة النقاط الثلاث بعد صراع طويل، مضيفا: وأنا أقول الآن سأمارس المحاماة بعد إعلاني الإعتزال.

وبعد الحكم أودع محامو إدارة الفتوى والتشريع إشكالاً لوقف نفاذ حكم المحكمة الإدارية القاضي بعودة النقاط الثلاث لنادي الكويت.

وبذلك الإشكال يوقف نفاذ الحكم ضد قرار هيئة الشباب والرياضة، وذلك لحين الفصل في الاستئناف.

ويرجح أن يتم نظر هذا الإشكال مطلع الأسبوع المقبل كما يرجح تحديد جلسة بموعد قريب أمام محكمة الاستئناف على اعتبار أن الدوري قارب على الانتهاء.