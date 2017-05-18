قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح اليوم ، بتوزيع بطاقة دخول القرعة للدفعة السابعة من القسائم الحكومية في مشروع مدينة جنوب المطلاع (N3) والتي تشتــــــمل على 295 قسيمه بمساحة 2400 م.
وأعلنت المؤسسة أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناءً على أولوية طلبه الإسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 7/2/2012.
وكانت المؤسسة قد خصصت يومي الخميس والأحد القادم الموافق 18/5/2017 - 21/5/2017 موعداً لتوزيع بطاقات القرعة لقسائم مشروع مدينة جنوب المطلاع.
أما توزيع بطاقات الاحتياط فقد حددت المؤسسة يوم الاثنين الموافق 22/5/2017 في تمام الساعة التاسعة صباحا موعداً لتوزيع بطاقات الاحتياط لدخول القرعة
والجدير بالذكر فقد حددت المؤسسة يوم الاربعاء الموافق 24/5/2017 موعدا لإجراء القرعة على هذه القسائم في مسرح مبنى المؤسسة بجنوب السرة .