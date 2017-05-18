اكد ديوان المحاسبة ، اليوم الخميس، استمراره في استقطاب الكفاءات الكويتية وتوفير الفرص الملائمة للتأهيل والتدريب واكتساب الخبرات على كل المستويات.

وشدد رئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي، في كلمته خلال حفل تدشين شعار الديوان الجديد وموقعه الإلكتروني المطور، على إسناد المسؤوليات والمهام وفقا لمستوى تميز العاملين واستعدادهم للارتقاء والابتكار والتجديد بما يدعم تحسين مستوى الأداء المهني.

وأوضح الصرعاوي أن تدشين شعار الديوان الجديد والموقع الإلكتروني يعد عملاً جماعياً ونتيجة خبرات متراكمة ساهم فيه موظفو الديوان وقدموا جهوداً مضنية لخروجه بالشكل المطلوب واللائق بغية توثيق الإنجازات التي حققها (المحاسبة) على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن الموقع الإلكتروني المطور للديوان من شأنه أن يكون مركزا للبحث العلمي ومنارة للباحثين عن المعلومات والإحصائيات الرسمية نظرا لانه يوثق كل مشاركات الديوان الداخلية والخارجية.

واشار الى حرص الديوان على تنمية وتطوير آفاق التعاون الفاعل مع مختلف اجهزة الدولة والجهات والهيئات المشمولة برقابته وكذلك مختلف لجان مجلس الامة ايمانا برسالته السامية في الحفاظ على المال العام في ظل شعار الديوان (شركاء ورقباء).