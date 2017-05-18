أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الكلية بإلزام وزارة الأشغال بتعويض مواطن كويتي 5001 د.ك تعويضا مؤقتا بسبب سقوط نجله في منهول مفتوح.

وكان المحامي مبارك الخشاب اختصم وكيل وزارة الأشغال بصفته بطلب إلزامه بتعويض مواطن تعويضا مؤقتا قدره 5001 د.ك بسبب سقوط نجله في منهول مفتوح وإلحاق إصابات به، وحيث صدر الحكم الابتدائي بالطلبات بإلزام وكيل وزارة الأشغال بصفه بأداء تعويض مؤقت للمدعي قدره 5001 د.ك مع المصروفات.

وقد طعن وكيل وزارة الأشغال بصفته على هذا الحكم ناعيا إياه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

وأثناء نظر الاستئناف حضر المحامي مبارك الخشاب وترافع شفاهة، مبينا أن الإصابات التي لحقت بنجل المستأنف ضده جاءت على اثر إهمال جسيم من جانب الوزارة في صيانة الطرق العامة بترك منهول طوله 6 متر دون غلقه وان وزارة الأشغال مسئولة عن غلق المنهول ووضع الإشارات واللوحات الإرشادية وان الدولة هي الضامن عن التعويض إلا إذا وجد ملتزم آخر وهو ما خلت منه الأوراق - وان قرار حفظ التحقيق لمجهوليه الفاعل لا يرفع المسئولية عن كامل الوزارة وقدم مذكرة وحافظة مستندات وطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وقضت محكمة الاستئناف برفض استئناف الوزارة وتأييد الحكم المستأنف وبعد إصدار الحكم صرح المحامي مبارك الخشاب انه بصدد صياغة دعوى بطلب التعويض النهائي.