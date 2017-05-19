محمد راتب

أعلن رئيس جمعية السلام التعاونية زامل الزامل انطلاق المهرجان الرمضاني في سوق السلام المركزي بتخفيضات هائلة تصل إلى 75%، تشمل أكثر من 200 سلعة بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في توريد أجود أنواع السلع التي يكون عليها إقبال من المستهلكين وأهالي المنطقة، مشيرا إلى أنه تم توفير جميع الكميات للسلع المخفضة حتى نهاية المهرجان بتاريخ 27 مايو 2017.

وأوضح الزامل في تصريح صحافي أن المهرجان يأتي من ضمن سلسلة المهرجانات المرسومة من قبل مجلس الإدارة طوال العام لمكافحة غلاء الأسعار، مبينا أن السلع المشمولة سريعة الدوران، حيث تم اختيارها بعناية فائقة ليكون للمهرجان مصداقية في عملية التخفيض على السلع.

وأشاد الزامل بدور لجنة المشتريات على ما يقوم به في تنظيم المهرجانات التسويقية والعروض الأسبوعية والتفاوض مع الشركات بخصوص التخفيضات على السلع والأصناف.