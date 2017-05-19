استقـــبل رئيـــس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق وفدا إعلاميا مصريا رفيعا ضم مدير عام مؤسسة «أخبار اليوم» خالد طه، ومدير تحرير «أخبار اليوم» رفعت فياض ومدير عام إعلانات مؤسسة «أخبار اليوم» وائل كمال.

وقد تطرق الحديث خلال اللقاء إلى التعاون الإعلامي بين «الأنباء» ومؤسسة «أخبار اليوم» وسبل تدعيم هذا التعاون في المجالات المتعددة.



وتناول الحوار إمكانات تطوير العمل الإعلامي عموما في ظل بروز وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف صنوفها.

وقام الوفد الإعلامي المصري برفقة مستشار الإدارة العامة الزميل حسام فتحي بجولة تفقدية في «الأنباء» اطلع خلالها على آليات العمل في أقسامها المختلفة بدءا من صالة التحرير ومرورا بإدارة التسويق وإدارة التوزيع.

وقد أشاد أعضاء الوفد بما عاينوه من تطوير كبير في آلية العمل بـ «الأنباء».