وقّعت جمعية المهندسين مع الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية في البحرين مذكرة للتعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية والتقنية.



وقع المذكرة رئيس المهندسين م.فيصل العتل ورئيس الجمعية الخليجية نزار الشماسي، وذلك خلال زيارة الوفد البحريني للكويت وبحضور أمين الصندوق م.علي الفيلكاوي.



وتقضي المذكرة الموقعة بين الجانبين بأن يعمل الطرفان على تعزيز أواصر التعاون في المجالات البحثية والتدريبية، مع تبادل الخبرات في الاعتماد الهندسي والتدريب وإقامة المحاضرات وورش العمل والندوات المشتركة، مع تشجيع تبادل الزيارات بين أعضاء الجمعيتين بغية تدعيم مجالات المذكرة، بالإضافة إلى إجراء مشاريع مشتركة في المجالات التي ذكرت في مذكرة التفاهم بشكل خاص.

وتنص المذكرة أيضا على أن يقوم كل من الطرفين بتحديد ضابط اتصال للمساعدة في تطبيق بنودها لمدة 3 سنوات، وهي مدة سريان المذكرة، مع إمكانية إقامة مشاريع تعاون مشتركة منفصلة ولا تتضمنها المجالات المحددة بالمذكرة.