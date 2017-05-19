قال رئيس قسم التنبؤات البحرية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية ياسر البلوشي أمس ان الكويت تتأثر هذه الأيام بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يجلب معه كتلة هوائية حارة وجافة نسبيا.

وأضاف انه مع بداية امتداد المنخفض يكون الطقس حارا خلال ساعات النهار ومعتدلا في الليل ويغلب على هذه الفترة رياح متقلبة الاتجاه فتتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 42 و46 درجة مئوية.

وعن احوال الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع قال ان الطقس مساء أمس الخميس كان معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تراوحت بين 6 و22 كيلومترا في الساعة.

وتوقع البلوشي طقسا حارا نهار اليوم الجمعة مع رياح متقلبة جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 و32 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى بين 43 و45 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج من قدمين الى أربعة اقدام.

وأشار الى ان الطقس سيكون مساء الجمعة معتدلا والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة من 12 الى 35 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية مبينا ان الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية والبحر خفيف الموج من قدمين الى خمسة اقدام.