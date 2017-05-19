فرج ناصر

وقعت وزارة الاشغال العامة وشركة نفط الكويت مذكرة تفاهم بينهما لامداد مناطق عمليات الشركة التشغيلية بجزء من المياه المعالجة ثلاثيا المنتجة من محطة تنقية مياه الصرف الصحي بكبد وذلك صباح امس بمقر الوزارة.

وقالت وكيلة الوزارة م.عواطف الغنيم ان توقيع المذكرة يهدف الى تزويد الشركة بما يعادل 45 الف متر مكعب يوميا من المياه المعالجة لاستخدامها في مجالات حقن واستخراج النفط، حيث تعكس الاتفاقية مدى تفاهم الجهات الحكومية وتعاونها لتحقيق الصالح العام فهذه الكميات من المياه المعالجة توفر المياه العذبة والصليبية الصالحة للاستخدام الآدمي والاستعاضة عنها بالمياه المعالجة، كما سيتم توقيع اتفاقية اخرى في القريب العاجل في السياق نفسه لتزويد الشركة بـ 45 الف متر مكعب من المياه لنفس الغرض.

واكدت الغنيم على ان حرص الوزارة في التوسع لانشاء محطات المعالجة والتنقية لمياه الصرف الصحي بالاضافة لادخال صرف بجميع المناطق ضمن شبكتها للحفاظ على البيئة والاستفادة من المياه في اغراض الزراعة والزراعات التجميلية وغيرها من الاغراض الاخرى.

وافادت الغنيم بأن جميع الاجراءات الخاصة بمشروعي تطوير طريق الوفرة ومشروع تطوير دوار البدع تم استيفاؤها ويتبقى تقديم كفالة الإنجار، متوقعة ان يتم توقيع العقدين في القريب العاجل. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر ان الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تلبى استراتيجيتنا حتى العام 2020، لذا سيتم ابرام اتفاقية اخرى لتلبية حاجتنا حتى العام 2030، موضحا ان هذه المياه يتم استخدامها في عمليات الغسيل للنفط المستخرج قبل ارسالة للاستخدامات في المصافي او التصدير فالمياه واستخداماتها جزء من عمليات انتاج النفط ولا يمكن الاستغناء عنها لذا نفضل الاعتماد على هذه النوعية من المياه بدلا من المياه الجوفية التي تعد مخزونا استراتيجيا للمياه في البلاد.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في وزارة الاشغال م.عبدالمحسن العنزي ان الاتفاقية تخدم العديد من الاهداف الوطنية منها انتاج النفط وتوفير المياه الصالحة للاستخدام الآدمي وخدمة توجه المؤسسات للحفاظ على البيئة البحرية لأن المياه المعالجة ومياه البرايم شديدة الملوحة وفي حال صرف في البحر قد يكون لها انعكاسات بيئية سلبية. واوضح ان اتفاقية سابقة قد تم ابرامها مع الشركة لتزويد الحقول النفطية بالمياه المعالجة في المنطقة الشمالية اما اتفاقية اليوم فهي لتزويد حقول النفط في المنطقة الغربية بالمياه المعالجة من محطة تنقية المياه بمنطقة بكمية 45 الف متر مكعب يوميا، هذا بالاضافة الى انه من المقرر توقيع اتفاقية ثالثة الاسبوع المقبل للاستفادة من المياه البرايم.

وشدد العنزي على ان شبكة الصرف الصحي التابعة للوزارة لا تصرف اي كميات من المياه في البحر فالكميات الناتجة عن الصرف الصحي تتم معالجتها بالكامل في محطات المعالجة والتنقية التابعة للوزارة ايضا، وذلك للاستفادة منها في الزراعة وغيرها من الاغراض الاخرى، وان ما يتم صرفه في البحر من مياه الامطار يأتي عبر 29 مجرورا وتحت مظلة الوزارة، وهذا لا يعني عدم وجود مخالفات صرف على هذه المجارير كونها تمر في خطوط سير عبر مؤسسات وجهات، لكن الوزارة لا تتواني في ملاحقة هذه المخالفات، ويتم ابلاغ الشرطة البيئية وهيئة البيئة من خلال التقارير والصور التي تقوم بدورها لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق الصالح العام.

وافاد العنزي بأنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع الزملاء في الجهات الحكومية المعنية لمناقشة امكانية اغلاق مجرور الغزالي الا ان المناقشات والرؤية اسفرت عن صعوبة اغلاق هذا المجرور، وهناك تنسيق كامل مع الجهات المعنية للحد من مصادر التلوث في مياه المجرور من خلال الرقابة المستمرة وتحرير المخالفات للقضاء على اي مصدر للتلوث.

واوضح العنزي ان مشروع محطة المطلاع في طور الاعداد لطرح المناقصة لانتاج 400 ألف متر مكعب يوميا من المياه المعالجة ستستفيد منها هيئة الزراعة والجهات الأخرى.