فرج ناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال م.احمد الحصان عن رفع عقدي الاتفاقية الاستشارية وعقد التنفيذ لمشروع انشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وأخرى بجنوب السرة في محيط مستشفى جابر وقطاعات من الدائري السادس والملك فهد الى وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع لتوقيعها والذي يحرص على المتابعة الحثيثة لكافة مشاريع الوزارة لاسيما مشاريع هندسة الطرق لما لها من اهمية قصوى لإحداث النهضة العمرانية المنشودة، حيث يتضمن المشروع 3 عقود، العقد الأول منها بصدد التوقيع.

وقال الحصان في تصريح صحافي ان القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 94.100 مليون دينار ويهدف الى تسهيل الحركة المرورية وتقليل الحوادث ورفع مستوى الأمان والسلامة عن الطريق ويتضمن تطوير 3 تقاطعات رئيسية تربط منطقة جنوب السرة، وجسر يربط طريق الدائري السادس بمستشفى الشيخ جابر الأحمد بالإضافة الى 8 جسور علوية و6 جسور على مستوى الأرض و4 انفاق و11 كم تطوير طرق جسرين للمشاة وزراعات تجميلية وتحويل حماية الخدمات بما في ذلك صرف مياه الأمطار.

وثمن الحصان سرعة استجابة وزارة المالية في توفير الارتباطات المالية لتنفيذ المشاريع التي تعد احدى الركائز الهامة لمسيرة التنمية في البلاد فالجميع يسعى الى تحقيق المصلحة العامة والمضي قدما نحو تحقيق الرؤية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي تلك الرؤية التي ترتكز في الأساس على انشاء طرق وخدمات وبنية تحتية سلمية تضاهي مثيلتها في دول العالم المتقدم.

وشدد الحصان على حرص القطاع على طرح وتنفيذ مشاريعه، وفقا للمدد الزمنية المحددة في برنامج وخطة الوزارة التنموية وذلك لمواكبة متطلبات التوسع العمراني في المدن السكنية الجديدة والكثافة المرورية المتنامية سنويا، مشيرا الى ان خطة القطاع تتضمن 75 مشروع طرق وخدمات في مراحل تنفيذية مختلفة ستحدث نقلة نوعية في مجال الطرق والخدمات خلال السنوات القليلة المقبلة.