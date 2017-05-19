دارين العلي

كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري عن موافقة وزارة المالية أمس على المبالغ التي سيتم صرفها للموظفين المشمولين بمكافأة الأعمال الممتازة، متوقعا ان تكون في حساباتهم الأسبوع المقبل. وقال بوشهري في تصريح للصحافيين عقب رعايته ندوة «لتكن مبانينا خضراء» التي نظمتها أول من أمس المجاميع الشبابية «كفاءات» في مركز تنمية مصادر المياه، انه لا تدوير مرتقبا خلال المرحلة الحالية في الوزارة كما يشاع بين أروقتها.

وفي كلمة له خلال الندوة قال: «مفهوم المباني الخضراء يستند إلى فكرة الاستفادة من استراتيجيات الطاقة البديلة باستخدام الأساليب المختلفة الصديقة للبيئة، كونها منظومة متكاملة من الإجراءات والحلول التي تطبق على مرافق المباني فتقلل من مصروفات الطاقة والهدر وتحولها إلى عناصر مفيدة للبيئة لاستخدامها تصاميم ومواد بناء أفضل للتقليل من استهلاك الطاقة».

وأوضح أن مفهوم التكنولوجيا الخضراء برز كتطبيق تقني لحماية البيئة فأقيمت المؤتمرات والمعارض وورش العمل من قبل مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات بهدف نشر ثقافة المباني الخضراء والتعرف على آخر المستجدات في هذا الجانب الحيوي، وان الكويت قد أولت اهتماما كبيرا بتنويع مصادر الطاقة استجابة لتوجيهات سمو الأمير وفقا لمراحل تنفيذية لخطة طموحة نحو استخدام الطاقة المتجددة لتصل نسبة استخدامها إلى 15% من إجمالي الطاقة المستخدمة في الكويت في العام 2030.

وأشار إلى أن التوسع في البناء الأخضر في الكويت يمثل تحديا حقيقيا للمهتمين بالحفاظ على البيئة والاستدامة وموارد الأجيال من الماء والكهرباء، حيث لا تقتصر المباني الخضراء على تقديم استدامة إنشائية وبيئية فحسب، بل تقدم الكثير من المنافع والفوائد لمالكي المباني ومستخدميها من حيث تكاليف البناء المنخفضة وتكاليف صيانة أقل، وعمر افتراضي أطول. ولفت إلى وجود تعاون مثمر بين مؤسسات الدولة المختصة في هذا الاتجاه لتنظيم التشريعات والاشتراطات ضمن لائحة البناء لتطبيق تلك المباني العصرية التي ستسهم بلا شك في الحفاظ على الطاقة والعمل على تخفيض كلفة استخدامها.

وشكر بوشهري الجهود الدؤوبة التي ساهمت في مواصلة تنظيم تلك الندوات الهادفة، مثنيا على كل من شارك في تقديم الدعم من مختلف مؤسسات الدولة، داعيا المولى القدير أن يكلل تلك الجهود المبدعة بالمزيد من التوفيق والنجاح لتحقيق كل ما من شأنه رفع اسم الكويت عاليا.

وقدم كل من المستشار البيئي في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سامية الدعيج وعضو المجلس البلدي د.حسن كمال وم.محمد العصفور من وزارة الكهرباء محاضرات علمية تركزت حول كود المباني الخضراء والحلول الهندسية لتلك المباني الخضراء.