باهي أبوالعلا

احتفل ديوان المحاسبة امس بتدشين هويته وشعاره الجديد وموقعه الإلكتروني المطور تحت شعار «هويتنا وهوية انتمائنا المؤسسي» وذلك من خلال عرضه لفيلم وثائقي قصير يستعرض فيه الشعار الجديد للديوان إضافة إلى المميزات الجديدة للموقع والتي تعبر عن الانسجام التام للتوجهات الاساسية للديوان لمجابهة المتغيرات ومواكبة الاتجاهات التنموية التنافسية، آخذا في الاعتبار تأثير العوامل المحيطة بالعمل، والعمل على التكيف معها وترجمتها في خطة عمل مدروسة وذلك للاستخدام الأمثل للإمكانات البشرية والفنية والتنظيمية والمعلوماتية المتاحة وذلك لضمان تحقيق نتائج ذات قيمة عالية تؤهل الموقع المطور لتحقيق الريادة والتميز، حيث ان الموقع المطور سيوفر أداة تواصل تفاعلية ذات إمكانيات تقنية مبتكرة ومرجعية متخصصة تدعم العمل الرقابي خاصة وان الاتجاهات الرئيسية لتطوير الموقع استندت على تطبيق أسس ترفع من المستوى التقني والانسجام المعرفي والمعلوماتي ومصادره والتصميم الشكلي لمفهوم التحليل الكلي لمتصفحي الموقع بواقع تنظيم العمل المعروض خلاله والإنتاج الفكري للديوان وتحديد آليات التعامل معها وذلك من خلال الترابط المهني والتقني والمرجعي.

واشار الى ان فلسفة الشعار الجديد تكمن في اختزال رؤية الديوان ودوره وتوجهاته حيث يدمج في طياته دلالات الانتماء الوطني والحضور المهني الفاعل للديوان وذلك في عنصرين رئيسيين وهما خريطة الكويت كهوية وطنية مضيئة من خلال نقاط بيضاء تعبر عن النمو والنماء في ظل عمل ديوان المحاسبة واختصاصاته حيث ترتكز الخريطة على قاعدة تمثل الكرة الأرضية بحلقات دائرية بيضاء ترمز إلى المكانة الإقليمية والدولية التي تبوأها ديوان المحاسبة على المستوى المهني من خلال مبادراته التاريخية ودوره المهني الكبير، كما ان اللون الذهبي في الشعار الجديد يمثل السمو والرقي والازدهار اما اللون الفضي فيمثل الحياد والاستقرار والرسمية.