مكتبتي



اختفت الحروف هذه القصة من تأليف عمرو ابوحميدان ورسم سارة وفيق وهي موجهة للأطفال الذين لا يحبون القراءة، تبدأ القصة بالقول: صرخ عمر بغضب أنا أكره الحروف، ثم صفع الباب وعطس في فراشة مخبأ وجهه في مخدته...لقد كان يوما صعبا اذا لم يفلح في امتحان الإملاء على الرغم من دراسته طيلة الليلة السابقة.. ظل عمر يبكي طيلة المساء متمنيا أن تختفي الحروف حتى نام..في صباح اليوم التالي استيقظ عمر وغسل وجهه ثم ذهب الى المطبخ لتناول فطوره.. فلاحظ أمه تنظر إلى الخزانة بحيرة..لم تميز أمه بين الملح والسكر.. فأكل البيض بالسكر؟وفي المدرسة لم يستطع المدرسون كتابة الحروف..يا ترى ماذا سيحدث مع عمر في هذه القصة.. هيا بنا نقرأها من خلال موقع عصافير الالكتروني http://3asafeer.com/ .



عيد ميلاد قلمي (كشمش)



ماسة طفلة صغيرة تحب أقلام التلوين كثيراً وعلى الأخص قلمها الأحمر. انتبهت ذات يوم إلى أن قلمها الأحمر أصبح قصيراً وضايقها ذلك جداً وأخذت تفكّر كيف تعبر عن تقديرها له، وصادف قرب عيد ميلادها فطلبت من عائلتها أن يقدموا لها علبة جميلة لتجعلها منزلاً للقلم الأحمر وأقلاماً ملونة لتكون عائلة، وصارت تستخدم قلمها الأحمر بحرص كي لا يصغر أكثر.القصة طريفة وتعلم الأطفال حب الأقلام والرسم كما تعلمهم تقدير ما يحبون والمحافظة عليه. كما تؤكد القصة أهمية الأقلام والورق في عالم ساد فيه استخدام الكمبيوتر والهواتف الذكية والتطبيقات.

معلومات إضافية الناشر: دار كلمات - نوع الغلاف: ورقي - رسوم: سيلفيا فيفانكو - المؤلف: عبادة تقلا - سنة النشر: 2017

يوم خارج المدرسة



أربع مشكلات‬ يواجهها أربعة فتيان ظرفاء في‬ أربع قصص مستقلة ‬يتضمنها الكتاب وسط مغامرات ومواقف مثيرة،‬ يثبتون خلالها أنّهم جديرون بالإعجاب.‬الفتى الأول يعاني مشكلة كونه يكره الدرس ويحب اللعب! وهذه مشكلة صعبة ومعقدة بالنسبة لتلميذ مدرسة، أما الثاني فقد وجد نفسه ذات يوم مع عدد من رفاقه في كهف مظلم ومعرضين أنفسهم لخطر عظيم، والثالث يعاني من مشكلة الخجل من التكلم في الصف، أما الفتى الرابع فيعاني من مشكلة الغربة بعد انتقاله من مدرسة القرية إلى مدرسة المدينة.مجموعة قصص أحادثها مسلية وبسيطة تتناسب مع ذهنية القارئ الناشئ.حاز هذا الكتاب جائزة الهيئة اللبنانية لكتب الأولاد لكتب المرحلة العمرية 10 ـ 12 سنة. معلومات إضافية الوزن: 0.100 kg - الأبعاد: 21 x 14 cm - الناشر: دار الحدائق - سنة النشر: 2014 - نوع الغلاف: ورقي - المؤلف: حسن عبد الله - رسوم:علي شمس الدين



أبنائي الصغار ابتسم

إعداد: د. طارق البكري

الابتسامة لا تكلف الانسان شيئا.. بل على العكس.. فهو يستفيد منها الكثير الكثير.. فهل سمعتم يا أصدقاء بالحديث القائل: «تبسمك في وجه أخيك صدقة».. فهذا يعني أنك عندما تبتسم للآخرين تحصل على جوائز.. ليس من إدارة المدرسة ولكن من الله تعالى.. فتكون الجائزة اكبر.. فما أسهل هذه الفكرة لو قمنا بها كل يوم.. فلو ابتسمت عشر مرات لمن تعرف ومن لا تعرف فإنك تحصل على عشر جوائز.. مثلا، يمكنك أن تبتسم في الصباح لأمك ولأبيك ولإخوتك.. كما يمكك الابتسام للخادمة عندما تحضر لك شيئا تريده.. ولسائق باص المدرسة.. ولعامل التنظيفات في الشارع.. ولحارس البناء الذي تقطن فيه.. ولصديقك في المدرسة.. ولجارك الذي تلقاه يوميا.. وحتى يمكنك أن تبتسم لنفسك عندما تسرح شعرك.. أليس الابتسام للآخرين صدقة؟.. فالأولى أن تتصدق على نفسك بالابتسام والفرح.. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس قدرا وأعلاهم شرفا كان يملك قلوب الأصحاب بوجهه البسَّام وابتسامته المشرقة.. وقد قال بعض الحكماء: «البَشَاشَة مصيدة المودَّة، والبِرُّ شيء هيِّن: وجه طليق، وكلام ليِّن». فعود نفسك يا صديقي على هذه الخصال.. ولتكن البشاشة والسماحة وقال الشاعر: أخو البِشْرِ محبوبٌ على حُسْنِ بِشْرِهِ ولن يعدم البغضاءَ منْ كان عابس ولنا مع الابتسامة عودة في الأسبوع المقبل بإذن الله. للتواصل مع الصفحة يمكنكم مراسلتي على الإيميل:

DOCBAKRI@ YAHOO.COM

حزاياتنا

أحب طفولتي

كتبها: د. طارق البكري



بعض صديقاتي الصغيرات يقلن إنهن يردن أن يكبرن بسرعة.. فهن لا يحببن حياة الطفولة.. ويتمنين أن يتخلصن من المدرسة ويدخلن الجامعة.. أما أنا فأحب طفولتي.. كل شيء في الطفولة جميل، نلهو ونمرح.. لا يشغل تفكيرنا ما يشكل تفكير الكبار.. أعتقد أن الطفولة بكل الأحوال سوف تذهب.. وسوف نتنقل بين مراحل العمر مرحلة مرحلة.. لكن الطفولة تبقى عندي هي الأجمل. فهل هنالك أروع من أم ترعى طفولتي.. وأب يهتم بي ويساعدني على تحقيق رغباتي وطموحاتي..؟ وهل هنالك أجمل من مدرسة أتعلم فيها وألهو مع رفيقاتي..؟ وهل هنالك أحلى من صداقات الطفولة البريئة..؟ أنا قلت لكم وأكرر: أنا أحب طفولتي.. لا يعنيني قول من يقول إن الطفولة شيء مزعج.. أنا سأكبر عندما يحين الموعد، ومهما فعلت لن أكبر قبل ذلك الموعد، فلماذا أشغل نفسي وأحملها همَّا لا ضرورة له..؟! لاحقاً سأكبر ولن يمنعني أحد من أن أصبح كبيرة وشابة وعجوزة.. إلا الموت طبعاً.. والموت محدد كما هي الطفولة.. كل شيء محدد.. فلا شيء يخيفني من الموت كما لا شيء يزعجني من طفولتي. طفولتي تعني اللعب معظم الأوقات.. كما تعني الدرس والجد والنجاح.. طفولتي تعني توزيع الضحكات والابتسامات على الجميع، كما تعني الحب بلا حدود.. فلماذا أكره طفولتي؟! كثيرات من صديقاتي يحببن طفولتهن مثلي تماماً.. وسنبقى نحبها ولو أصبح عمرنا مائة سنة.







قصة وعبرة السمكة التي طارت!



قصة: طارق البكري عاشت السمكة صاحبة الفم الكبير والجسد الطويل والزعانف الممتدة تتنقل من بحر إلى بحر.. ومن عمق إلى سطح.. ومن بحر صغير إلى محيط واسع كبير.. كانت السمكة تحب السفر.. ولا تقضي في مكان واحد يومين متتاليين.. شعرت السمكة بأن هذه البحار والمحيطات الواسعة الرحبة لم تعد تشبع حبها للرحلات والاستكشاف.. وبدأت تفكر في شيء جديد.. سمعت من بعض الأسماك أنها وقعت مرة في شباك مخلوقات تعيش خارج الماء.. وأنها عندما خرجت من الماء تقطعت أنفاسها ولم تعد تستطيع التنفس من دون الماء.. وما أن أزيلت عنها الشباك.. حتى هاجت.. وتحركت بكل قوتها وتمكنت من الإفلات والعودة إلى البحر.. ومنذ ذلك اليوم لم تعد تصعد إلى سطح الماء حيث ضوء الشمس.. وتفضل البقاء في ظلمة قاع البحر.. وفكرت السمكة ذات الفم الكبير في أن تلك السمكة عقلها صغير ولا تتكلم الصدق، ولو كانت تفكر قليلاً لأمكنها أن تعيش في أي مكان خارج البحار.. أصبح صدر السمكة ضيقاً رغم اتساع مساحات البحار والمحيطات.. تريد أن تخرج من هذا السجن الكبير.. قررت أن تصعد لترى العالم فوق الماء.. لكن بعض السمكات الحكيمات عندما علمن بأفكارها هذه حاولن أن يمنعنها وينصحنها.. لكن السمكة تشبثت برأيها وفكرتها ولم تعد تسمع غير نفسها.. صعدت السمكة ذات الفم الكبير إلى قرب سطح البحر.. أصبح نور الشمس قوياً.. لم تكن معتادة على ذلك.. سبحت نحو الأعماق وهي تفكر بالعودة بعد أن تميل الشمس إلى الغروب كي تتمكن من رفع رأسها خارج الماء.. وعند اقتراب المساء.. عادت السمكة ذات الفم الكبير إلى سطح البحر.. بدأت تخرج رأسها قليلاً حتى ينقطع نفسها.. فتعيد رأسها إلى الماء في لحظات.. أخذت نفساً عميقاً جداً وأغلقت خياشيمها.. رفعت رأسها كاملاً خارج الماء فلفح وجهها الهواء المنعش.. رأت زرقة السماء الصافية.. لمحت الطيور تحلق في الفضاء بكل حرية.. فرحت السمكة كثيراً بمغامرتها.. وعادت إلى البحر لتخبر بعض الأسماك بهذه المغامرة المدهشة.. لكن الأسماك جميعاً لم تعجبها هذه المغامرة.. اتهمتهن بأنهن صغيرات العقل، ولا يملكن عقلاً كبيراً مثلها.. وراحت السمكة تفكر في أنها لو تدربت على الطيران مثل الطيور التي شاهدتها وهي تطير في الفضاء فسوف تطير بسهولة، خاصة أنها تملك زعانف كبيرة.. وجسمها طويل.. ولو حركت زعانفها الكبيرة بسرعة سوف تطير وتطير وتحلق في السماء.. ظنت السمكة المسكينة أن الطيران في الفضاء يشبه السباحة في الماء.. وبعد أيام عادت السمكة ذات الفم الكبير إلى الأعلى.. مطت رأسها فوق الماء بعد أن أخذت نفساً طويلاً وعميقاً.. رفعت جسدها خارج الماء مستعينة بذيلها القوي.. وحاولت القفز وتحريك زعانفها بقوة.. وكان عصفور جائع يحوم في المكان.. شاهد العصفور هذه الفريسة اللذيذة الطعم تلمع فوق صفحة الماء.. فالتقطها بكل سهولة.. وحملها طائراً في الهواء.. ومن فرط جهل السمكة المسكينة ظنت نفسها تطير وتطير.. وفي النهاية كانت وجبة عشاء شهية للطائر المحظوظ وأسرته السعيدة.

نصيحة







علمتني الحياة ٭ علمتني الحياة أشياء كثيرة أيها الأصدقاء الأحبة.. فقد علمتني أن أصبر عليها وأن أبتسم مهما كانت الصعاب. ٭ وعلمتني أن أخالطَ جميعَ أصناف البشر وآخذ منهم الدروس والعِبر. ٭ وأنَّ كثيراً مِن الناس يعيش لنفسه ويَحْيا لنفسه، يظنُّ أنّ السعادة والهناء بترك الناس، ولم يعلم أنه فقدَ السعادة في صحبة الخلَّان، والإحسان إلى أخيه الإنسان. ٭ أن أحترم عقول البشر ولكن لا أثق فيها، وأن أجعل كل ثقتي بالله تعالى. ٭ ألا أتدخل في أمور الناس، وأحسن الظن بهم، وأتعامل معهم بحذر، ولا أعاتب أحداً على قلّةِ الاهتمام بي.