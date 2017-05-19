قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ان وزراء خارجية مجلس التعاون بحثوا خلال اجتماعهم الذي اختتم أعماله أمس عددا من الموضوعات المتعلقة بالتحضير للقمم التي تستضيفها السعودية في الـ 21 مايو الجاري خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأوضح الزياني ان المجلس ناقش الموضوعات التي سيتم عرضها في اللقاء التشاوري الـ 17 لقادة دول مجلس التعاون المقرر عقده في الرياض في الـ 21 من الشهر الجاري.
وأوضح ان الوزراء بحثوا عددا من الموضوعات المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة.