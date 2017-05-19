مريم بندق

يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الاسبوعي الاثنين المقبل.



وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان المجلس سيحسم اعادة الجناسي بحسب تقرير رفع من لجنة اعادة الجناسي التي يرأسها المستشار في الديوان الاميري علي الراشد ويتضمن التقرير الدفعة الأولى التي لا يكمل عددها أصابع اليدين.



وقالت المصادر: ان اللجنة مستمرة في عملها لاستكمال العمل المطلوب منها، متوقعة انجاز الدفعة الثانية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.



وأضافت المصادر ان هناك اسماء مرفوضة اعادة الجناسي إليهم، مكتفية ردا على سؤال حول عددها بالقول «الغالبية مرفوضة».



هذا، وأشارت المصادر إلى ان اللجنة استندت في مقترحاتها المرفوعة لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الي آلية قانونية لا تسبب اي قضايا بالتعويض على الحكومة ويأتي ذلك تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» 14 الجاري.



وكشفت عن ان المجلس أعد تقريرا بناء علي توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك يتضمن الاجراءات التنفيذية لما ورد في استجوابات الأربعاء 12 الجاري القابلة للتنفيذ.



من جهة أخرى، أعلن أمين سر لجنة النظر في الجناسي المسحوبة د.نايف العجمي عن رفع اللجنة تقريرها الأول إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بشأن انتهائها من دراسة 40 طلبا من أصل 184 طلبا استقبلتها.



وأوضح العجمي لـ «كونا» أن التقرير تضمن توصيات اللجنة بشأن الأربعين طلبا التي تمت دراستها، وذلك بعد مخاطبة الجهات ذات الصلة حول تلك الطلبات.

من جهة اخرى أعلن أمين سر لجنة النظر في الجناسي المسحوبة د.نايف العجمي امس رفع اللجنة تقريرها الأول إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بشأن انتهائها من دراسة 40 طلبا من اصل 184 طلبا استقبلتها.

وأوضح العجمي في تصريح لـ «كونا» ان التقرير تضمن توصيات اللجنة بشأن الاربعين طلبا التي تمت دراستها وذلك بعد مخاطبة الجهات ذات الصلة حول تلك الطلبات.



وأكد استمرار اللجنة في أعمالها «اذ تنظر حاليا في عدد اخر من الطلبات لدراستها واتخاذ ما تراه مناسبا، وعند الانتهاء منها سترفع تقريرا آخر بشأنها الى سمو رئيس مجلس الوزراء وهكذا حتى الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة اليها».

وأشار الى انه «بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تتولى النظر في حالات سحب وإسقاط وفقدان الجنسية الكويتية وبعد اعلان اللجنة فتح باب استقبال الطلبات في مقرها لمدة اسبوعين تم استقبال 184 طلبا».



وقال «واللجنة اذ تعلن رفعها التقرير الأول الذي اعدته بشأن الحالات التي انتهت منها ورفعتها الى سمو رئيس مجلس الوزراء فإنها تؤكد التزامها في أعمالها بالانصاف والموضوعية والمهنية بعيدا عن الضغوط السياسية وغيرها واضعة مراقبة الله ثم ثقة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي نصب أعينها».

ودعا العجمي الجميع إلى اخذ الأخبار المتعلقة باللجنة من أمانة سرها عبر التصريحات المتتالية التي تصدر عنها مبينا ان «أمانة السر هي الجهة الوحيدة المعتمدة لذلك».