تحت رعاية وحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي أقيم حفل ختام الموسم التدريبي 2016 ـ 2017.

وأشاد وكيل الحرس الوطني بإنجازات منتسبي الحرس الوطني في جميع المجالات العسكرية والتأهيلية والرياضية، مشيرا إلى فرق الحرس الوطني التي حققت نتائج متميزة في البطولات المحلية، وحصدت المراكز الأولى والميداليات المتنوعة في مختلف الألعاب، مثل كرة القدم والسلة وقدم الصالات، كرة اليد، الكرة الطائرة، الاسكواش، تنس الطاولة، السباحة، ألعاب القوى، اختراق الضاحية، الألعاب الذهنية، البولينغ والرماية.

ونقل الفريق الرفاعي للحضور تهنئة سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، وسمو نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، مؤكدا ان القيادة الكريمة للحرس الوطني تثمن الإنجازات التي حققها المنتسبون، والجهود التي بذلت طوال الموسم وكانت ثمرتها التفوق الملحوظ لمنتسبي الحرس الوطني.

وشدد على مواصلة العطاء لترجمة الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 (الأمن أولا) التي تولي اهتماما كبيرا للعمل على التفوق في جميع المجالات العسكرية والأنشطة الرياضية ورفع اللياقة البدنية لمنتسبي الحرس الوطني.

ودعا الاتحاد الرياضي ومنتسبيه الى بث روح النشاط الرياضي بين الوحدات والأفراد عن طريق المهرجانات الرياضية والمسابقات الداخلية ومتابعة تطبيق خطة رفع مستوى اللياقة البدنية لمنتسبي الحرس الوطني كافة.

وفي ختام الحفل، قام وكيل الحرس الوطني بتكريم المتميزين خلال الموسم التدريبي والفرق الفائزة. حضر الحفل كبار قادة وضباط الحرس الوطني.