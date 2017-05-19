خليفة بن حمد: للمرأة الكويتية تاريخ عريق في بناء الكويت الحديثة

عاطف: المرأة في الكويت خطت خطوات كبيرة على طريق الحصول على حقوقها





أكدت رئيسة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية ورئيسة نادي الفتاة الرياضي الشيخة فريحة الأحمد ثقتها الكبيرة بقدرة المرأة الكويتية على تجاوز التحديات والقيام بمسؤولياتها في بناء المجتمع.

وقالت لـ «كونا» على هامش احتفالية لجنة المرأة الدولية بيوم المرأة الكويتية اول من امس بحضور حشد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى الكويت، قالت ان تكريم المرأة الكويتية التي لها إسهامـات متميـزة في شتى الميادين لا يختزل في يوم وانما حقها أن يـكون طوال العام، فهي نبراس وشعلة لا تنطفئ، مؤكدة ضرورة تشجيع المرأة وتثمين أدوارها على الصعيدين المحلي والدولي، لاسيما ما قدمته من تضحيات مشهودة في مواجهة ومـقاومة الاحتلال الغاشم الذي تعرضت له الكويت، حيث بذلت الروح والدم فداء للوطن.

واشارت الى قدرة المرأة على تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لبلدها وتعزيز مكانتها، مشددة على ضرورة تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وتجسيد مكانتها المستحقة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو.

بدوره، قال سفير مملكة البحرين لدى الكويت الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة ان المرأة الكويتية أثبتت جدارتها وكفاءتها على كل الصعد بما تمتلكه من ثقافة على مستوى عال «وهي ليست نصف المجتمع بل أساس المجتمع لما تقوم به من أدوار متعددة في الحفاظ على الاسرة وايضا التزامها وجديتها في العمل».

ولفت الى ان المرأة الكويتية بفضل جهودها استطاعت الارتقاء بمكانتها في المجتمع، وتقلدت العديد من المناصب القيادية والوزارية والاجتماعية، مشيرا الى ان العقل المنفتح لدى المرأة الكويتية اليوم هو ما اخذ بيدها الى تقلد اعلى المناصب.

وأضاف ان للمرأة الكويتية تاريخا عريقا في بناء الكويت الحديثة ذلك التاريخ الذي يسطر بأحرف من ذهب في كل النواحي والمجالات والتخصصات.

من جانبه، قال سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد السفير ياسر عاطف ان المرأة في الكويت خاصة وعالمنا العربي عامة خطت خطوات كبيرة على طريق الحصول على حقوقها وتبوؤ المكانة التي تستحقها لأنها نصف المجتمع «وجميعنا نشهد ان النسبة الأعلى في التعليم العالي هي للمرأة».

وأعرب السفير المصري عن سعادته بنسبة وجود المرأة الكويتية في القطاع الحكومي والتي أعلنتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح والبالغة 79.2% وان هناك نحو 55 امرأة يشغلن مناصب قيادية بدرجة وكيل وزارة في الوزارات والجهات الحكومية «إنه امر يدعو الى الفخر».

من جانبها، أشارت حرم السفير المصري هبة بركات في كلمة لها خلال الحفل الى إنجازات المرأة الكويتية على مر التاريخ، لافتة الى تواريخ مهمة في حياة المرأة العملية وممارستها للحق الانتخابي تصويتا وترشحا بعد الحصول عليه ونجاحها في الانتخابات البرلمانية ووصولها لأول مرة الى قاعة عبدالله السالم.

واشارت الى أن المرأة الكويتية سطرت بطولات كثيرة عند مشاركتها في المقاومة ضد العدوان العراقي على الكويت عام 1990 وتحريرها من براثنه، مبينة انهن أصدرن صحيفة ناطقة باسم المقاومة خلال الاحتلال.

واستحضرت فترة الخمسينيات والستينيات عندما تم اشهار عدد من الجمعيات النسائية كنادي الفتاة وجمعية النهضة وغيرهما من الجمعيات التي تهتم بشؤون المرأة والاسرة، مشيرة الى دور المرأة في الحركة الفنية والثقافية والاعلامية.

من جهتها، قالت المستشارة في لجنة المرأة الدولية نرجس الشطي أن لجنتها حرصت على الاحتفال بهذا اليوم تكريما للمرأة الكويتية في يومها وذلك من خلال برنامج متواصل على مدى ثلاثة أيام تضمن تكريم عدد من القيادات النسائية في الكويت واللاتي كان لهن الدور البارز في اثراء حركة التطوير في البلاد.