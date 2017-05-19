ثامر السليم

اقامت جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية الجمعية العمومية العادية والتي من خلالها تمت مناقشة التقريرين الاداري والمالي لعام 2017 وتم التصديق عليهما واعتماد مكتب التدقيق الحسابي.

في هذا الصدد، قال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية فهد الحسيني ان الجمعية تسخر جهودها لخدمة منتسبي الجمعية وامناء المكتبات في مختلف الجهات الحكومية والخاصة وعقد الانشطة المختلفة والدفاع عن حقوقهم الوظيفية والسعي لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

واضاف الحسيني ان السنة القادمة اجمل بإذن الله بتكاتف أعضاء مجلس الإدارة لتحقيق ما تبقى من مطالب وعقد انشطة متنوعة داخل الكويت وخارجها.