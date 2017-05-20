احتفل معهد الكويت للأبحاث العلمية ممثلا بالمدير العام د.سميرة أحمد السيد عمر بالانتقال الى مبنى المعهد الجديد مع شركة الإنماء العقارية (المقاول الرئيسي المنفذ للمبنى) بحضور رئيس مجلس الإدارة صالح الخميس والرئيس التنفيذي عبدالعزيز العصيمي، وذلك بحضور مديري المشاريع بشركة الإنماء العقارية ومن معهد الأبحاث مديري القطاعات والمراكز البحثية ودائرة الخدمات والمشاريع الإنشائية، حيث أثنت د.سميرة أحمد السيد عمر على دور شركة الإنماء العقارية في إنجاز هذا المبنى المتميز والذي يعد صرحا من صروح الإنشاءات الحديثة في الكويت.

وقامت شركة الإنماء العقارية في المقابل بإهداء درع تذكارية للمدير العام د.سميرة أحمد السيد عمر تقديرا لها ولمعهد الأبحاث على اتاحة الفرصة لشركة الإنماء العقارية في المساهمة في النهضة العمرانية في بلدنا الحبيب الكويت بإنشاء مثل هذا الصرح المعماري المتميز.