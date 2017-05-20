تعدد الأنشطة الزراعية في القسيمة يضمن ديمومة الإنتاج فيها

شجيرات الفواكه المصرية الأنسب لبيئة الكويت





النحال الفارس يقطف العسل من خلاياه بالوفرة

يعتبر المزارع عبدالعزيز عبدالله الفارس النحل الكرينيولي الأفضل للبيئة الكويتية، خصوصا المهجن المصري، كونه مسالما جمّاعا نشطا لرحيق الأزهار وتحويله الى عسل شهي، وكرينيولا احدى مقاطعات يوغوسلافيا في اوروبا الشرقية سابقا، وشهرته تجوب الآفاق في العالم كله.



ويقول الفارس موضحا في حديثه لـ «الأنباء» وسط مزرعته البديعة في الوفرة انه هاو للزراعة بوجه عام ولتربية النحل وانتاج العسل بوجه خاص، وليس محترفا او متفرغا للزراعة تماما، كونه يعمل محاميا، مؤكدا ان هواية انتاج العسل الصافي في الوفرة تحتاج الى معاناة وتضحية، لأن الطبيعة ليست ملائمة تماما لتربية النحل وانتاج العسل فيها، ومع هذا فإن تقدمه مطرد في هذا الانتاج الحيوي موسما اثر موسم.



ووفق تجربته الطويلة في تربية النحل، فإنه يعتبر زراعة الاشجار والشجيرات والنباتات المزهرة من حول خلايا النحل اهم عنصر من عناصر نجاح هذه التربية، وذكر اشجار الصفصاف وبرهام والكينيا والدفلة وبسادونيا وفرشاة الزجاج وكف مريم والبمبر والسنا ودوار الشمس وأشجار الحمضيات كلها، علاوة على السدر والجت، فمن دون هذه الاشجار والنباتات وغيرها كثير لا يمكن للنحل ان يجود بالعسل الصافي الشهي.



وتتميز مزرعة الرفيعة لصاحبها عبدالعزيز الفارس في الوفرة بتنوع الأنشطة الزراعية فيها، ففيها محمية لزراعة العديد من أشجار الفاكهة من تين وحمضيات ومانغو وتفاح، أغلبها من مصر الشقيقة، كما يزرع بكثرة الزيتون والنخيل المثمر على مساحة كبيرة من ارض المزرعة، علاوة على الجت، وفيها ركن لتربية الخيول العربية الاصيلة وركن خاص بالطيور.





المانغو المصرية مزروعة بنجاح في الكويت

ويرجح النجاح الملحوظ في زراعته بوجه عام الى متابعته المستمرة لها اسبوعيا وعدم ترك الامور كلها لعمال المزرعة بل وعمله بيده لأن الحركة بركة، وهذا صحيح، فقد شارك بنفسه في جمع العسل الشهي من خلاياه كما كان يطعم العديد من الشجيرات لديه وخصوصا شجرة السدر بكل اتقان وسلاسة ولا غرو، فالرجل من عائلة تهوى الزراعة منذ القدم ولهم مزرعة منتجة في السعودية تحمل الاسم نفسه (الرفيعة)، كما ان اخاه الاكبر هو فارس عبدالله الفارس من اوائل الكويتيين الذين درسوا علوم الزراعة في كلية الزراعة جامعة القاهرة في العام 1955 وعمل لحوالي ربع قرن في ادارة الزراعة الكويتية يوم كانت تابعة قبل العام 1982 لوزارة الاشغال العامة ويرأسها رفيق دربه الزراعي سالم المناعي قواهم الله.



ويختتم المزارع ابو عبدالله حديثه لـ «الأنباء» بقوله: وفق تجربتي المتواضعة في الزراعة وسط منطقة الوفرة الزراعية فإنني ارى ان تعدد الانشطة الزراعية في القسيمة او المزرعة افضل من اقتصار نشاطها على النبات فقط، لأن تنوع الانشطة فيها من نبات وحيوان وطير وتربية نحل يضمن استمرارية العمل وديمومة الانتاج فيها معظم ايام السنة ان لم يكن كلها.

الذرة الشامية محصول وافر

الذرة الشامية.. غذاء للإنسان والحيوان.. ومنظرها بديع

التحميل الزراعي.. لتوفير الماء والسماد.. وللإنتاج خارج الذروة

من يزرع مبكراً.. أو متأخراً.. يكسب أكثر

نصح الزراعي ياسر عبــدالـوهــاب المســؤول عن زراعة الخضراوات والثمريات في مزرعة فؤاد الغانم الرائعة في منطقة الوفرة الزراعية، نصح باتباع أسلوب «التحميل»، في زراعة الحقول وزراعة البيوت المحمية توفيرا للماء والسماد والجهد والوقت والمال.. في الانتاج الزراعي المتميز.

اسلوب التحميل يوفر الماء والسماد والجهد

ووفق التجارب الزراعية الفريدة في هذه المزرعة الرائدة جرت زراعة الذرة الشامية الصفراء مكان زراعة البطاطا بعد جمع محصول البطاطا مباشرة مستفيدين من نظام الري بالتنقيط والسماد المتبقي في التربة.

وقد حصلنا على محصول وافر من الذرة الشامية سواء للبيع على شكل أكواز ذرة ليأكلها الإنسان مشوية أو مسلوقة.. أو على شكل علف لحيوانات المزرعة المتزايدة من أغنام وماعز وأبقار.. ناهيك عن اللون الأخضر البديع للذرة الذي يحيط ببيت المزرعة فيزيده رونقا وجمالا وبهاء.

بطاطا جاهزة للتسويق

وهناك تجربة تحميل زراعة اللوبيا ـ وهي أفضل من الفاصوليا ـ على المصاطب المزروعة بالفراولة داخل البيوت الزراعية المكيفة.. فنأخذ لوبيا قبل أن يأخذها الآخرون.. ونجمع فراولة قبل أن يجمعها الآخرون وهذا وذاك بفضل تحميلنا اللوبيا على الفراولة أو تحميلنا الفراولة على اللوبيا.. أقصد زراعة محصولين بجانب بعضهما البعض.. وفي عالم الزراعة من يزرع أبكر يجمع أبكر، فيحصل على سعر أعلى لأن العرض يكون قليلا والمقولة الاقتصادية تقول إذا قل العرض زاد السعر والعكس صحيح.. وهذا ما نأخذ به في مزرعة العم فؤاد الغانم بالوفرة، فمن فروع الفراولة المحلية نزرع فنحصل على فراولة قبل غيرنا ببضعة أسابيع وهذا سر تميزنا وطوبى لمن ينتج خارج فترة الذروة لأي محصول.

المهم: الزراعة فن ومواعيد ومن يبكر أو يؤخر في الانتاج يستفد، وها أنا أسمع ونحن في الصيف أن مزرعة فيصل الدماك لا تزال تجود بالفراولة والطماطم الكبيرة والمتوسطة والبلحية والشيري والمضادة للأكسدة.. عبر بيوتها الزراعية الحديثة المبردة بالكامل كما تجود بالخس عبر حقولها المكشوفة المروية بالماء دائما وهذا انجاز جيد ورائع في الوفرة.. يُشكر عليه!

ولا يتميز المزارع الجاد بذلك فقط ولكنه يتميز أيضا بحسن تقدير احتياجات المستهلكين في بلاده لذا تجد العديد من المزارعين المجدين والمجيدين في الكويت أول الصيف يزرعون الورقيات من بقدونس وشبت وملوخية وجرجير وكزبرة ونعناع. وما إليها من ورقيات ناعمة داخل بيوتهم الزراعية المكيفة لتوفيرها في الاسواق خلال أشهر الصيف فيحصلون على عائد مادي مجز من وراء بيعها في أسواقنا النهمة لتلك الورقيات الخضراء المفيدة لصحة الإنسان.

وتقديري بأن المزارعين المنتجين الذين يزرعون داخل بيوت زراعية مبردة بكفاءة سيستمرون في طرح طيبات مزارعهم من الطماطم معظم شهور الصيف رغم ارتفاع درجة الحرارة فيها أما انتاج الخيار فهو مستمرة طيلة أيام السنة في هذه البيوت لأن زراعة الخيار تسهل صيفا، بعكس الطماطم التي يحول الحر الشديد دون تثبيت أزهارها وعقد ثمارها.. فتجهض سريعا إذا زادت الحرارة عن 30 درجة داخل البيت الزراعي.

ومادام أن مزارع الخيار يوفر له الماء العذب والتبريد المعتدل.. فلا مشكلة في إنتاج للخيار طوال أشهر الصيف الحارة جدا في الكويت خصوصا إذا استخدم زارعو الخيار صيفا المبيدات المناسبة.. ونذكر دائما بأن المشتل الجيد يعطي شتلات جيدة وهذه بذورها تعطي نباتا جيدا ثم محصولا جيدا.

سناء الشيخ

الزراعيون الأوائل

سناء الشيخ

لا يمكن أن ننسى ونحن نعيش نهضة زراعية طيبة جهود الزراعيين والمزارعين الأوائل الذين تحملوا الكثير من المعاناة وبذلوا الجهد والوقت والمال من أجل استزراع الصحراء وتعميرها في أقصى شمال الكويت في العبدلي وأقصى جنوبها في الوفرة، ومنهم المزارعة سناء الشيخ التي تعتبر أول امرأة كويتية تخوض الانتخابات الزراعية لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين عام 2007 كمرشحة مستقلة، لكن الحظ لم يحالفها بالفوز كما لم يحالف من رشحت بعدها لمجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين، ولا يوجد من سبقها من المزارعات الكويتيات في هذا الترشيح أبدا.. فشكرا لهذه المزارعة المتميزة دوما!

دعوة للاتحادات والجمعيات الزراعية

دعوة للجمعيات والاتحادات الزراعية لإقامة موائد «إفطار صائم» في خيام واسعة مكيفة قرب مقارهم ومراكزهم ومعارضهم التسويقية في العبدلي والوفرة لإفطار آلاف العمال والعاملين الصائمين في هذه المناطق الزراعية الحدودية النائية، على حساب هذه الجمعيات والاتحادات ومن ميزانياتها المالية الجيدة سنويا!

مجرد سؤال.. لوزارة الكهرباء

لماذا الأعطال الكهربائية على امتداد الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقة الوفرة الزراعية وخصوصا عند مدخلها القديم (طريق مركز المطافئ) فتسود العتمة ويعم الظلام في الليالي ابتداء من مزرعة ورثة المرحوم هادي الحويلة حتى دوار دسمان؟.. هذا الطريق ضيق ومعتم والحوادث المرورية عديدة.. فهلا تمت إضاءة أعمدة النور المنتصبة على جانبيه اليوم قبل الغد؟ هذا ما نأمله ولكم الشكر مقدما ومؤخرا!

عمومية «المزارعين» الأربعاء المقبل

دعا مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين برئاسة براك الصبيح، أعضاء جمعيته العمومية الى الاجتماع في مبنى الاتحاد الرئيسي في الشويخ بعد عصر الاربعاء المقبل 24/5/2017 لمناقشة التقريرين الاداري والمالي للسنة المنتهية في 31/3/2017 المصدق عليها من المحاسب القانوني.