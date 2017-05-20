أعلنت مسابقة الصور الفوتوغرافية الفائزين فيها، والتي اقيمت بتاريخ 13 مايو الجاري واشترك فيها 9 مدارس بمعدل 161 صورة، اظهرت مهارات الطلاب التصويرية من مختلف الاعمار والذي يبلغ عددهم 70 مشتركا وكان مضمون الصور يدور حول موضوعات مختلفة منها: بقالات الكويت والفائز فيه (سعد محمد)، صور الطعام والفائز فيها (غاوري ثماتور)، المرح تحت الشمس والفائز فيها (ليانا ثماتور)، اناس يأخذون صورا والفائز فيها (دهروف شاه)، صور عن الصداقة والفائز فيها (نامراثا وارير)، لوحة فنية بإطار والفائز فيها (شوبها نكر شارما)، الناس والحيوانات الأليفة والفائز فيها (اسراء منير)، يوم التحرير والفائز فيها (تاجاس خانة)، 9 – هدايا طبيعية والفائز فيها (غاوري نادانا)، الناس المحتاجة والفائز فيها (انسجالي كوتا)، الرياضة والحركة والفائز فيها (ستيف فيليب)، الامل والفائز فيها (انسجالي كوتا)، الافق الكويتي والفائز فيها (ريفا لون)، الثقافة والتراث والفائز فيها (ريفا لون)، الظل والفائز فيها (ساثوك نياك).

وقد فاز في المسابقة من فئة(roinuj buS) في المركز الاول (سعد محمد) وبالمركز الثاني (ناماراثاوارير) اما عن فئة الـ (roinuJ) فقد فاز بالمركز الاول (الفن مانوج الكس) اما عن فئة (roineS) فاز بالمركز الاول (راتوجا ماندال) وبالمركز الثاني (ديفالون) وجميع هذه الاعمال قيمت من قبل طاقم من التحكيم شمل العديد من الشخصيات ومنهم (سنوج وشيف ايريتير) من (KII) وبشارة وموستان وقد اثنوا على مجهودات الطلاب الفائزين وشكر فينيتا (وكيلة المدرسة) على تشجيعها ودعمها المستمر للطلاب.