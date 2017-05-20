حث مدير لجنة زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس أهل الخير والمحسنين على المساهمة في مشروع ولائم إفطار الصائم الذي تنفذه اللجنة داخل وخارج الكويت، وتبلغ قيمة الوجبة داخل الكويت مبلغ دينارا وربع الدينار، وخارج الكويت تبدأ من نصف دينار وتختلف حسب الدولة.

وأوضح الدبوس أن ولائم إفطار الصائم من المشاهد الاجتماعية المميزة التي جبل عليها أهل الكويت، والتي تعزز قيم التكافل الاجتماعي، وتعكس كرم وحفاوة أهل الكويت بضيوفها من الجاليات الوافدة، تشكل بابا واسعا من أبواب الخير والحسنات، فاللجنة تحرص على اختيار المناطق المكتظة بالعمالة الوافدة ذوي الأجور البسيطة الذين يعملون في قطاع النظافة والمهن الحرفية الأخرى أو حسب رغبة المتبرع، وبدورنا نقدم لهم وجبات مميزة، إذ نتعاقد مع شركات التجهيزات المميزة.

ولفت الى انه يتواجد مشرف بصفة يومية لتسلم الوجبات من الشركات، ويقوم بالإشراف على توزيعها للصائمين وذلك لضمان جودة هذه الوجبات وسلامتها ويحرص كذلك على توثيق الولائم لتجهيز التقارير اللازمة التي تعكس حجم الإقبال والمستفيدين من هذا المشروع الإنساني ويسلم في النهاية للمتبرع.

وبين الدبوس أن اللجنة تنوب عن المحسنين في اختيار المكان وعمل التجهيزات اللازمة والإشراف على توزيع الوجبات وتوثيقها وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن من الجاليات الوافدة معتبرا أن هذا العمل جزء أصيل من أعمال اللجنة كجهة خيرية رائدة.

وحث محسني ومحسنات الكويت على المشاركة في هذا المشروع الإنساني الخيري فمن خلال مبلغ بسيط جدا تستطيع أن تساهم في إفطار شخص لمدة 30 يوما، وبذلك يكتب لك بإذن الله تعالى أجر هذا الصائم. وللتواصل ودعم المشروع يرجى الاتصال على: 90028343