أشاد رئيس لجنة زكاة الأندلس التابعة لجمعية النجاة الخيرية فيصل المطيري بتعاون ودعم محسني ومحسنات الكويت الذين بجميل عطائهم كفلت اللجنة الأيتام وساهمت في تعليمهم وتوعيتهم ليكونوا شبابا نافعا لنفسه ولأمته، كما أقامت اللجنة مشاريع إنسانية وخيرية وطبية في العديد من الدول، فأهل الخير هم المحرك والرافد الحقيقي للعمل الخيري.

وقال ان اللجنة تنفذ مشاريعها الخيرية داخل وخارج الكويت من خلال خطة واضحة ودراسة شاملة وعمل جماعي مؤسسي، واستطاعت أن تحقق مشاريع خيرية مباركة استفاد منها مئات الأسر الفقيرة والأيتام والمعوزين.

وحول أبرز مشاريع اللجنة أوضح المطيري: يأتي في مقدمتها الزكاة حيث ترعى اللجنة العديد من الأسر الكويتية وغيرها من خلال تقديم المساعدات المقطوعة، ويقدر عدد الأسر المستفيدة سنويا بـ 400 أسرة تتنوع حاجتها وتصنف كالتالي (أيتام، أرامل، مطلقات، مرضى، أسر سجناء، ضعاف دخول، الغارمون).

بجانب العديد من المشاريع الأخرى منها مشروع إطعام الطعام الذي يعتبر واحدا من المشاريع الأساسية لدى اللجنة حيث نقدم من خلاله كوبونات المواد الغذائية ويستفيد منه ما يزيد عن 180 أسرة داخل الكويت.

واختتم المطيري تصريحه قائلا: تنفذ اللجنة سلسلة من المشاريع الموسمية منها مشروع إفطار الصائم، وتقدم 6 آلاف وجبة طوال الشهر المبارك، وفيما يتعلق بالمشاريع الخارجية قامت اللجنة ببناء العديد من المساجد وحفر مئات الآبار في دولتي بنغلاديش وباكستان، وكذلك قامت بتوزيع آلاف المصاحف في دولة بنغلاديش.