ليلى الشافعي

عقدت جمعية صندوق إعانة المرضى أول من أمس جمعيتها العمومية الاعتيادية بحضور ممثل وزارة الشؤون والمحاسب من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وممثل مكتب الدار الدولية للتدقيق المحاسبي، وقد بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من نائب رئيس مجلس الإدارة د.عادل التوحيد رحب فيها بالحضور، ومناقشة التقرير الإداري والمالي وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وثمن د.التوحيد في كلمته جهود أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومديري الإدارات والعاملين بالجمعية الذين يواصلون بذل المزيد من الجهد من أجل الوصول لأفضل أداء يحقق أهداف الجمعية.

واستعرض الحضور ما تم إنجازه من مشاريع طبية ومساعدات إنسانية داخل الكويت بلغت قيمتها 2 مليون و450 ألف دينار أنفقت على 9492 حالة مرضية العام الماضي ما بين مساعدات لمرضى القلب والكبد والسرطان ومرضى السكر وغسيل الكلى والأجهزة الطبية بجانب رسوم العلاج وتكاليف الأشعة والتحاليل لغير القادرين، بالإضافة الى كفالة اسر المرضى الذين أقعدهم المرض عن طلب الرزق، فضلا عن الانشطة التوعوية والصحية والمعارض الطبية التي يتم فيها الفحص المجاني للسكر والضغط وغيرها للمواطنين والمقيمين.

واستعرض التقرير حجم المشاريع التي نفذتها الادارة الخارجية والتي ركزت على الجانبين اليمني واللاجئين السوريين بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات الكويتية في الخارج، وبين ان حجم المشاريع الخارجية بلغ 212 مشروعا كان ابرزها الحملات الاغاثية للاجئين السوريين واغاثة اليمن زادت عن المليوني دينار و260 ألف دينار، كما تنوعت المشاريع الخارجية ما بين مشاريع الإغاثة الطبية والقوافل العلاجية ومشاريع مكافحة الأمراض والأوبئة في البلاد الفقيرة وتوفير سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة لمناطق الكوارث في سورية واليمن والصومال والهند والأردن ولبنان وغيرها.