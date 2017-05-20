قال المدير العام لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د.نبيل العون إن الجمعية افتتحت عددا من المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والآبار في قرغيزستان.

وأضاف العون أن وفد الجمعية انتقل إلى قرية (فينزغراد) لافتتاح بعض الآبار السطحية التي تحقق الفائدة لأهل القرية وسد الحاجة المتزايدة للمياه من قبل سكان القرية.

وأوضح أن وفد الجمعية انقسم إلى قسمين إذ توجه أحدها إلى قرية (قزلكيا) وافتتح مسجدين كبيرين شاملين مراكز علمية ودار لتحفيظ القرآن الكريم على نفقة عدد من المحسنين من أهل الكويت.

وأضاف أن الوفد الثاني قام بافتتاح مسجد كبير بالإضافة إلى ثلاثة مسـاجـد كـبرى بمراكز تحفيظ قرآن تابعة لها، مشيرا إلى توزيع الزكوات والصدقات والمساعدات على مئات الأسر المحتاجة المتعففة وأهل الحاجة من الأرامل والـمطلقات والأيتام.

وأكد العون ان أحد أهم أهداف القافلة لهذا العام توزيع المساعدات العينية والمادية على المحتاجين، مشيرا إلى ان الجمعية تولي مساعدة المحتاجين من الأرامل والمطلقات والضعفاء مثل الأيتام والمشردين أهمية كبرى وأولوية في المساعدات من أجل تمكينهم وإعانتهم على صعوبات الحياة المتصاعدة.