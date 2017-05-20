الديحاني: الخدمات التقليدية يمكن تحويلها إلى إلكترونية ليسهل استخدامها والاستفادة منها

عاطف رمضان

تطرق المتحدثون في الجلسة النقاشية الثامنة التي عقدت مساء اول من امس بعنوان «حاضنات ومسرعات الاعمال ومساحات العمل المشترك في دعم مشاريع الشباب» إلى محاور عدة منها، تأثير حاضنات ومسرعات الاعمال ومساحات العمل المشترك على فرص نجاح المشاريع، والقطاعات التي ينبغي الاهتمام بها وآلية عملها، وأدار الحلقة النقاشية ممثل إدارة رواد الاعمال في وزارة الدولة لشؤون الشباب حمد الفارس.

من جانبه، قال مؤسس شركة «بريليانت لاب» ندا الديحاني ان لحاضنات ومسرعات الاعمال ومساحات العمل المشترك تأثيرا على فرص نجاح المشاريع من ناحية البرامج التي تقدمها، مشيرا الى ان بريليانت لاب عملت مع 76 مشروعا لفترة 4 سنوات وان 80%‏ من اصحاب هذه المشاريع او المبادرين تمكنوا من تمويل مشاريعهم بأنفسهم دون الحاجة للحصول على تمويل.

وأوضح ان «بريليانت لاب» تقدم دراسات للمبادر وتقدم له آراء مستشارين ومتخصصين ليرى مدى التأثير الفعلي الايجابي لتكنولوجيا الاعمال ومن ثم ينطلق من المحلية الى منطقة الخليج، مشيرا الى انه يركز على قطاع التكنولوجيا وان مسرعات الاعمال في العالم انواع منها مالية او غير مالية، مستدركا بالقول: نحن مسرعات اعمال غير مالية حيث نعمل مع الشركات الكبرى.

واشار الديحاني الى ان 55 مشروعا من اصل 76 مشروعا لدى الشركة مع شركة زين التي تمتلك حاليا قاعدة بيانات لغالبية مشاريع التكنولوجيا في الكويت تقريبا، موضحا ان المبادر في حال حصوله على هذه الخدمات من شركات استشارات او غيرها فستكون اكثر كلفة عليه مقارنة اذا توافرت له قاعدة بيانات لشركة مثل زين التي لديها 5 ملايين مشترك.

وافاد بأن المسرعة تأخذ المبادر من نقطة «أ» الى نقطة «ج» بوتيرة سريعة لذلك اخترنا القطاع التكنولوجي الذي يشهد اقبالا خلال الفترة الحالية والمقبلة.

ويرى الديحاني ان القطاع الصحي يأتي بعد قطاع التكنولوجيا لاحتوائه على مشاكل يعاني منها الكثيرون وان هذه المشكلات قد تحتاج الى مشاريع يساهم من خلالها المبادرون في ايجاد حلول لتلك المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.

وقال: اننا حاليا في الكويت والعالم العربي نعيش خلال حقبة زمنية اسمها حقبة برمجة الخدمات التقليدية، مشيرا الى ان الخدمات الموجودة في الكويت او العالم العربي اصبح بالامكان ان يتم تحويل هذه الخدمات التقليدية الى الكترونية يسهل استخدامها والاستفادة منها.

مكونات المشروع

وأكد الشريك والمؤسس في «سرداب لاب» حيدر الموسوي ان أي مشروع ناجح يحتاج مكونات «البزنس والتسويق وتصميم المنتج»، مشيرا الى ان المبادر عادة تكون لديه فكرة المشروع ويفتقد الخبرة مما يجعله يواجه بعض المشكلات، لافتا الى ان كثيرا من رواد الاعمال لا يكشفون عن فكرة مشروعاتهم تخوفا من سرقتها.

وذكر ان قطاع التكنولوجيا الأسرع نموا مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى ضاربا مثالا على ذلك بشركات غوغل وفيسبوك أو ابل أصبحت من كبرى الشركات العالمية مقارنة بشركات النفط التي كانت في السابق كبرى الشركات.

دور الحاضنة

من جانبه، قال الشريك والمؤسس لشركة CUBICLE عبدالرحمن الفواز ان المبادر يحتاج لان تكون لديه فكرة عن مشروعه وليس مطالب بأن يكون ملما بجميع المعلومات عن المشروع، مشيرا الى ان دور الحاضنة هو استكمال النقص الذي قد يوجد لدى المبادر.

وقال الفواز ان المشروع يمر بثلاث مراحل هي:

1 ـ مرحلة ما قبل الاحتضان وهي المرحلة التي يتم خلالها دراسة فكرة المشروع والمعايير المالية والتجارية والقانونية والإدارية وغيرها.

2 ـ مرحلة الاحتضان وهي تأسيس الشركة.

3 ـ مرحلة التشغيل وهي عندما يكون المشروع جاهزا لاستقبال العملاء.

واضاف ان دور الحاضنة مكمل رئيسي للمبادرين لتحويل أفكارهم الى مشاريع تشغيلية عبر طاقم من الخبراء.

وذكر ان قطاع التكنولوجيا يأتي في المرتبة الأولى من حيث النمو يليه قطاع النفط والغاز او خدمات النفط ثم القطاع الخدمي خاصة ما يخص الشباب والاطفال.

قطاعات متعددة

بدوره، قال الشريك والمؤسس لشركة NIU هيثم الحواج انه لم يركز على قطاع معين ويعمل في قطاعات متعددة، مشيرا الى ان العمل الجماعي يؤثر إيجابا على نجاح المشروع.

البراك: المبادر لا ينجح من المرة الأولى وعليه الاحتفاء بالفشل كونه مدرسة للتعلم

ألقى القيادي ورجل الأعمال د.سعد البراك كلمة اول من امس في فعاليات الكويت عاصمة الشباب العربي 2017 بعنوان «الادارة والعمل الحر» شرح خلالها عوامل متعددة لابد ان يتحلى بها رواد الاعمال حتى ينجحوا في مشاريعهم الصغيرة او المتوسطة.

وأضاف البراك ان المبادر لابد ان ينظر بعين الاعتبار الى مسألة القدرة على تغيير وتطوير الذات، مؤكدا انه قد لا ينجح من المرة الأولى وقد يفشل، وعليه أن يحتفل بالفشل لأنه بمنزلة مدرسة لتعلم كيفية بناء منتج.

ونصح البراك المبادرين بتعلم مجموعة مهارات لبناء عمل متطور في العمل الحر مثل الريادة وهي تتمثل في مدى قدرة رائد العمل على التأثير في الآخرين وجعلهم يقعون في غرام او حب ما يريدون فعله.

وقال البراك: من المهارات ايضا فن القيادة وهي القضية الاساسية في الادارة وان كبرى الشركات في العالم دمرها الفراغ القيادي، موضحا انه من الضروري القدرة على بناء ثقة شاملة سواء في نفسك كرائد عمل او في العميل أوالمنتج او السوق، ومن المهارات التي تطرق لها البراك، الشغف والمغامرة وهي قبول هامش كبير من المخاطرة والتجربة.

واشار الى ان مدير العمل الحر او القائد لابد ان يحرص على التعلم بشكل يومي من كل موقف، لان التعلم هو الحياة، لافتا الى ان اكبر محفز في المنظمات البشرية كلها هو الحب، كما انه من المهم معرفة كيف تدير عملية لتصنع قيمة مضافة لعميلك وتقدم له منتجا او خدمة.