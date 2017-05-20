المسابقة هذا العام تضم وللمرة الاولى الفتيات

للعام الثالث على التوالي تنظم محافظة الأحمدي المسابقة الرمضانية لحفظ القرآن الكريم وتجويده، تحت شعار«الأحمدي غير في شهر الخير»، والتي ستجرى فعالياتها بدءا من يوم 16 من شهر رمضان المبارك، في خمس مساجد بمناطق مختلفة في محافظة الأحمدي.

وفي هذا السياق، التقى محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد، وفد اللجنة المنظمة للمسابقة الذي ضم المشرف العام، رئيس قسم الانشطة الثقافية بإدارة مساجد الاحمدي حمود العامر، واعضاء اللجنة، حامد الابراهيم مدير العلاقات الحكومية بالمحافظة، وفؤاد الزبيدي ونشوان النظاري وصبري الحنفي، حيث بحث الخالد كل الاستعدادات، مؤكدا ان الكويت كانت وما زالت سباقة إلى عقد المسابقات الخاصة بحفظ وتجويد القران الكريم وفي مقدمتها مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، التي تحظى سنويا برعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

من جانبه، اكد المشرف العام على المسابقة حمود العامر ان الدورة الثالثة للمسابقة ستشهد اعلانات مكثفة بجميع مساجد المحافظة، اضافة الى الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية ووسائل التواصل الاجتماعــي والصـحــف الورقية والالكترونية، ومن ثم استقبال المتسابقين في 5 مراكز قرآنية بمناطق ضاحية جابر العلي، ومدينة صباح الاحمد السكنية، وضاحية علي صباح السالم، والصباحية.

واشار الى ان المسابقة هذا العام تضم وللمرة الاولى الفتيات بناء على توجيهات محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد، كما سيقوم المتسابق باختيار الجزء او الأجزاء التي سيتم اختباره فيها عبر اجراء القرعة وليس عن طريق اللجنة، كما كان متبعا من قبل، منوها الى ان كل اختيار يكون له بديل في نفس الورقة حتى يكون هناك خياران للمتسابق وذلك من قبيل التيسير على ابنائنا وبناتنا.

واوضح العامر ان المسابقة تضم 4 لجان للشباب ولجنتين للفتيات تحت اشراف عدد من الأئمة والخطباء بوزارة الاوقاف من اصحاب الخبرة والكفاءة، اضافة الى عدد من المحفظات العاملات بالأترجة ودور القرآن بالمحافظة.