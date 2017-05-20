صرح مدير إدارة الإعلام الديني في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية صلاح أبا الخيل بأن «فلاشات رمضان» والتي هي من إنتاج الإدارة تبث حاليا عبر «شاشات السينما الكويتية وشاشات مطار الكويت الدولي وعبر شبكة كيو ميديا بالجمعيات التعاونية، وذلك تطبيقا لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى اتباع كل الوسائل الإعلامية والإعلانية في توصيل رسالة الوزارة».

وأوضح ان الإدارة حريصة على الوصول إلى كل الشرائح بمختلف الوسائل والأدوات إيمانا منها بأهمية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله، خاصة انه بات المؤثر الأكبر في العقول والأفكار وبخاصة لدى الشباب، مؤكدا على أن بث برامج الإدارة عبر الوسائل المتعددة كالقنوات والسينما والمطار والكيو ميديا ضمن سلسلة كبيرة تستخدمها الإدارة في تسويق برامجها وأنشطتها.