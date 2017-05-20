هناء السيد

قال مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة إسماعيل الكندري، إن المكتب يواصل للعام الـ 30 على التوالي مسيرته الخيرية في تنفيذ مشروع ولائم الإفطار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن هذه البادرة الطيبة تأتي ضمن أنشطة المكتب الدورية التي يحرص على تنفيذها في شهر رمضان كل عام. وأوضح أن المكتب يقوم بتسيير القوافل التي تقوم بنقل السلع الرمضانية إلى 17 محافظة من الوجهين البحري والقبلي بتمويل من جهات كويتية مختلفة منها بيت الزكاة الكويتي وعدد من المتبرعين من الكويت.

وقال إن المكتب قام هذا العام بتجهيز ما يزيد على 20 ألف سلة تحتوي على وجبات غذائية جافة ومواد تموينية متنوعة يتم توزيعها على أسر الأيتام المكفولين لدى المكتب وكذلك الأسر الفقيرة في 39 منطقة مختلفة من هذه المحافظات.