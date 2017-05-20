بحث وكيل الوزارة المساعد لشؤون قصر العدل عمر الشرقاوي دعوة رؤساء اقسام الاعلان وأمناء سر الجلسات بكافة المحافظات لمناقشة آلية العمل ووضع المقترحات لتذليل كافة المعوقات في اقسام الاعلان.
واوضح ان اللقاء يهدف في المقام الاول لبحث كافة السبل لتقليص الدورة المستندية والاستماع الى كافة الآراء والمقترحات والمقصد من حضور رؤساء الاقسام نظرا لدرايتهم بمعوقات العمل من خلال تواجدهم المستمر داخل اقسامهم والتعامل المباشر مع المراجعين والموظفين ورأى ان كافة المقترحات والآراء لها اهمية بالغة وفي هذا الاطار اشار الى انه في بداية توليه رئاسة القطاع اصدر تعميما رقم 1 لسنة 2017 يتضمن تخصيص بريد الكتروني خاص به يمكن من خلاله ارسال المقترحات التي من شأنها الارتقاء بمستوى العمل اليومي.