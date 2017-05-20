الدعيج: نهدف لتوزيع 60 ألف وجبة إفطار

أكد مدير عام لجنة التعريف بالإسلام م.عبدالعزيز الدعيج انتهاء اللجنة من وضع اللمسات الأخيرة لمشروع ولائم إفطار الصائم، والذي لا يقتصر فقط على توزيع وجبات الإفطار بل «إفطار ودعوة» يتخلله محاضرات ولقاءات دعوية وخواطر قبيل الإفطار لضيوف الكويت من الجاليات الوافدة.

وأوضح أن اللجنة تعتزم توزيع 60 ألف وجبة إفطار صائم في شتى أفرعها المنتشرة من الجهراء إلى الوفرة بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف ومحسني الكويت، ونحرص على أن تكون الوجبات مشبعة ومميزة فنتعاقد مع الشركات ذات السمعة الجيدة ونزور أماكن الطبخ ويتواجد مشرف بشكل يومي للإشراف على توزيع الوجبات والتأكد من جودتها ويرفع تقريرا شاملا عن الوجبات فشعارنا «خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا» بل نرحب بكل من يزورنا من شتى الجنسيات والأديان وسبحان الله حضور غير المسلمين لولائم الإفطار كان سببا في إشهار إسلامهم.

وقال: «نحن ننوب عن المحسنين في تنفيذ المشروع من حيث اختيار المكان وعمل التجهيزات اللازمة والإشراف على توزيع الوجبات وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن من الجاليات الوافدة معتبرا أن مشاهدة ومجالسة المهتدين الجدد والإفطار معهم له مذاقه الخاص كونهم كانوا يعبدون آلهة كثيرة وجمعهم الإسلام الطاهر تحت لوائه، وهاهم اليوم ينتظرون تناول الإفطار على ولائم الخيرين».

وتابع: «شهر رمضان المبارك يمثل مدرسة تربوية وإيمانية للمهتدين الجدد والمسلمين قاطبة وهناك الكثير من المهتدين يتخوف من صوم رمضان ويتساءل: كيف لي أن أمتنع عن الطعام والشراب منذ الفجر وحتى أذان المغرب؟ ودعاتنا بفضل الله جل وعلا يشرحون لهم أن الأمر سهل وسوف ييسره الله جل وعلا ونعلمهم ان الغاية من الصوم هي تدريب النفس وتزكيتها وشعورها بالآخرين الضعفاء والفقراء والمحتاجين حول العالم الذين لا يجدون قوت يومهم».