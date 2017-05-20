شاركت الكويت ممثلة بمركز الكويت للفنون الإسلامية في انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان فاس الدولي لفن الخط العربي والزخرفة بصفتها ضيف شرف المهرجان.

وقال المدير الفني للمهرجان عبدالسلام الريحاني في تصريح لـ«كونا» على هامش افتتاح فعاليات المهرجان إن مشاركة مركز الكويت للفنون الاسلامية في هذه الدورة تعطي قيمة مضافة للمهرجان بالنظر الى دور المركز في دعم فن الخط العربي والفن الإسلامي عموما ونشرهما ليس في الدول العربية والاسلامية فحسب وإنما في جميع أرجاء العالم أيضا.

وأوضح أن اختيار مركز الكويت للفنون الاسلامية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الكويتية بصفته ضيف شرف هذه الدورة «إنما يأتي من أهمية الدعم الذي يقدمه للحركة الفنية المهتمة بفن الخط العربي والزخرفة بالمغرب وذلك بتزويدها بالإصدارات المتخصصة وكذا المساهمة في نشر الإصدارات المغربية في مجال فن الخط والزخرفة».

من جانبه قال رئيس مركز الكويت للفنون الاسلامية فريد العلي في تصريح مماثل لـ«كونا» على هامش مشاركته في فعاليات المهرجان إن مشاركة المركز بصفته ضيف الشرف تشمل أنشطة متعددة منها عرض الكتب والمطبوعات التي قام المركز بإعدادها وطباعتها في مجال فن الخط العربي والفنون الاسلامية عموما وكذا عرض لوحات خطية فنية.

وأشار الى أن المركز سيعرض خلال أيام المهرجان المستمرة على مدى أربعة أيام كتبا ومطبوعات متخصصة في شرح وتبسيط الفنون الاسلامية لاسيما في فن الخط العربي للأطفال والنشء كما سيشارك في محاضرات وعروض تنظم على هامش المهرجان.

وأكد العلي أن أهم ما يميز مشاركة المركز في هذه الدورة هو توقيع كتابين متخصصين في فن الخط الكوفي المرابطي المغربي الأصيل قام مركز الكويت للفنون الاسلامية بإعدادهما وطباعتهما على نفقته.