برعاية وحضور رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن أنور المزيدي احتفل معهد التدريب التخصصي ممثلا بمدرسة الاشارة والإدارة بتخريج دورة الاشارة التقدمية التخصصية للضباط رقم 1 ودورة الإدارة التقدمية التخصصية للضباط رقم 1 واللتين عقدتا خلال الفترة من 12 مارس 2017 ولغاية 18 مايو2017 م، وبمشاركة الضباط من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر.

حيث استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة لآمر مدرسة الاشارة المقدم ركن م. مشعل الحربي رحب فيها براعي الحفل والحضور، ثم بين من خلالها أهمية سلاح الاشارة والذي يعتبر الشريان الذي يربط جسد الجيش بعضه ببعض ويؤمن الاتصالات بين القوات والهيئات المختلفة، كما أوضح أن مهمة مدرسة الاشارة هي تعليم وتأهيل الضباط وضباط الصف والأفراد في مجال الاتصالات المختلفة بما يتواكب مع تقنية الاتصالات العسكرية الحديثة على المستوى العالمي.

ثم ألقى آمر مدرسة الإدارة المقدم الركن ثامر ناصر سراب كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور وبين من خلالها مهمة مدرسة الإدارة بتأهيل الضباط وضباط الصف والأفراد في مجال العمل الإداري وفق الأساليب العلمية الحديثة وبما يتواكب مع طبيعة العمل الإداري العسكري في وحدات الجيش المختلفة، كما يتم تدريب منتسبي هذه الدورات على علوم الحاسب الآلي الحديثة بالاستفادة منها بعملية تطوير وتبسيط الاجراءات الإدارية في وحداتهم.

بعد ذلك قام راعي الحفل بتوزيع الشهادات على الخريجين بالدورتين وتوجيه كلمة لهم هنأهم بها على اجتيازهم الدورة بنجاح، وأشاد بمستوى العام للدورتين والقائمين عليها، وتمنى للخريجين التوفيق والنجاح والاستفادة من المعلومات والتدريبات التي تلقوها خلال فترة تدريبهم في مجال عملهم في وحداتهم المختلفة، كما رحب بمشاركة الضباط من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه الدورات مما يعزز من عملية تبادل الخبرات وتوثيق التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس التعاون الخليجي.