فرج ناصر

طالب الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق بوزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان من خلال اجتماعه مع جهاز إشراف الوزارة ومديرة المشروع م.منيرة علي حسن ومقاول مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور الطرق الرابطة بين مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية، بالسير بأعمال المشروع وفق البرنامج الزمني المعد للمشروع، حيث يحرص وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع على متابعة كل مشاريع الوزارة، لاسيما مشاريع قطاع هندسة الطرق لما لها من أ همية قصوى لأحداث النهضة العمرانية المنشودة، موضحا ان المشروع يهدف إلى تطوير الطرق الرابطة بين مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية من خلال إعادة تأهيل الطرق القائمة وإنشاء طرق حديثة وفق المعايير التصميمية للطرق السريعة.

ويتضمن المشروع 17 تقاطعا معظمها عبارة عن جسر علوي لتأمين انسيابية مرورية مع دوار على مستوى الأرض لتأمين الربط بين المدن u-turn، وكذلك يحتوي على أطوال طرق بطول 52 كم، وحث الحصان المقاول على تسليم mile ston1 في موعده وهي ضمن سياسة القطاع بالافتتاحات الجزئية للمشروع ليتم الاستفادة منه من مرتادي الطريق دون الانتظار لنهاية العقد.