أسامة أبو السعود

أكد مدير ادارة مكتب وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية رئيس فريق التواصل والحوار بمركز تعزيز الوسطية مشعل العتيبي ان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في مركز تعزيز الوسطية حريصة على خطتها الاستراتيجية الرامية إلى حماية المجتمع من كل الأفكار الشاذة والدخيلة على ثوابتنا الإسلامية وعاداتنا الموروثة.

وقال العتيبي في تصريح صحافي: في ظل ما يواجهه المجتمع من متغيرات وتطورات مستمرة فضلا عن التطور الدائم والمتلاحق في كافة المجالات، فإن ذلك يحتم ضرورة تنمية وتطوير المهارات، ومواكبة أحدث المعطيات الإدارية والفنية بما يعزز المعرفة ويخلق الكفاءات والكوادر المؤهلة والقادرة على نشر فكر ومنهج الوسطية لجميع أفراد المجتمع الكويتي، ومن هذا المنطلق يقوم فريق التواصل والحوار في مركز تعزيز الوسطية على تنفيذ مشروع زيارة الدواوين في جميع محافظات الكويت الست.

وأوضح أن فكرة عمل برنامج التواصل والحوار مع جميع شرائح المجتمع الكويتي والتفاعل مع جميع أطياف المجتمع لحماية الشباب من مخاطر التطرف وإنشاء جيل متمسك بالكتاب والسنة النبوية تأتي انطلاقا من خطة عمل مركز تعزيز الوسطية الرامية إلى نبذ كل أشكال التطرف والغلو.

وتابع: ان الديوانيات تعد قلب الثقافية المجتمعية، والوسيلة الرئيسة التي اعتاد أبناء المجتمع الكويتي على استخدامها كوسيلة لتعزيز وتوطيد أواصر العلاقات الاجتماعية، نظرا لما لها من تأثير بالغ في توجيه المجتمع بكل فئاته وتوجهاته نحو كل القضايا المجتمعية والحياتية، فضلا عن دورها في تأصيل القيم والتقاليد الكويتية العريقة وتعزيز روح الوطنية والانتماء للكويت الغالية.

وبين ان فريق التواصل والحوار قام بفضل من الله خلال شهر مايو الجاري بزيارة أكثر من 15 ديوانية في محافظات العاصمة وحولي والاحمدي ومبارك الكبير والفروانية والجهراء والتي تناول المحاورون فيها جملة من الموضوعات المهمة كالأمن في الأوطان ومظاهر الغلو والتطرف ودور وسائل التواصل في محاربة الفكر المتطرف وفقه التعامل والحرب الناعمة الالكترونية ومفهوم الوسطية في الإسلام والحوار الهادف والتطرف الفكري في أجواء سادها روح التناغم والحوار الهادف مع رواد الديوانيات.

وعدد المشاريع المدرجة على خطة العمل خلال شهر رمضان المبارك والتي تشتمل على خواطر الوسطية في المراكز الرمضانية ومشروع التواصل والحوار مع طلاب المدارس بالتعاون مع وزارة التربية لغرس مفهوم الوسطية ونشر الحوار الهادف ونبذ الغلو والتطرف والعنف لدى أبنائنا الطلبة، وذلك انطلاقا من قيمة الشراكة مع الآخر.

وأكد ان مشاريع العمل في مركز تعزيز الوسطية لن تقف عند حد معين، بل ستكون مستمرة ودائمة حتى نحقق الأهداف والغايات التي نأمل منها تحقيق فكرة نشر منهج الوسطية ونبذ الغلو والتطرف وتعزيز حب الوطن والمواطنة وتعميق فكرة الحوار مع الآخر حتى نخلق سياجا قويا يحمي جميع افراد المجتمع من كل المتغيرات التي تعصف بالمجتمعات بين الحين والآخر.

وأشار إلى أن القائمين على إدارة العمل في مركز تعزيز الوسطية رفعوا شعار العمل نحو تحقيق الأهداف ولن يتراجعوا عنه حتى نقي الشباب من كل الدخلاء على الدعوة والإرشاد الذين يستغلون وسائل التواصل للإيقاع بالشباب في براثن الغلو والإرهاب.