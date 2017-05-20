وزعت «الرحمة العالمية» التابعة لجمعية الإصلاح امس مواد إغاثية ومساعدات على أكثر من 400 أسرة سورية لاجئة في الأردن ضمن سلسلة قوافل المساعدات التي دأبت الجمعية على تسييرها منذ اندلاع الأزمة السورية. ورعى سفيرنا لدى الأردن د.حمد الدعيج حفل افتتاح القافلة الإغاثية رقم 312 التي تنفذها «الرحمة العالمية» بالتعاون مع مكتب جمعية الإصلاح لدى الأردن على مدى 3 أيام.

ويشتمل برنامج القافلة الذي يحمل شعار «بسمة 41» على يوم طبي مجاني للاجئين وتوزيع مساعدات نقدية وطرود رمضانية تضم أهم المواد الغذائية الأساسية، فضلا عن توزيع هدايا على أكثر من 200 طفل يتيم. ومن المقرر أن ينفذ وفد «الرحمة العالمية» التطوعي إلى الأردن والذي يرأسه جاسم الدخيل البرنامج في ثلاث محافظات هي العاصمة عمان والزرقاء والكرك بإجمالي مساعدات يبلغ أكثر من 50 ألف دولار.

وفي هذه المناسبة، أكد السفير الدعيج حرص السفارة الكويتية على توفير الدعم والرعاية لقوافل المساعدات إلى الأردن وتذليل الصعوبات أمامها. وقال إن ما تقوم به السفارة يأتي ضمن إطار التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بدعم الأوضاع الإنسانية للاجئين من قبل مختلف الجهات الكويتية الرسمية وغير الرسمية. وذكر ان العمل الخيري والإنساني للاجئين لم ينقطع في الأردن منذ اندلاع الأزمة في سورية، لافتا إلى أن المساعدات الحالية مهمة لتوفير المستلزمات والضروريات للأسر اللاجئة قبل حلول شهر رمضان المبارك.