اسامة ابو السعود

اعلن مدير مساجد محافظة الأحمدي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد العتيبي أن إدارة مساجد محافظة الأحمدي وضعت خطة شاملة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك برعاية كريمة من وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد وليد الشعيب.

وقال العتيبي في تصريح صحافي ان الأنشطة والفعاليات التي أعدتها إدارة مساجد محافظة الاحمدي تشمل مسابقات لحفظ القرآن الكريم في 24 مسجدا موزعة على مناطق المحافظة المختلفة بالإضافة إلى دروس ايمانية ودورات متخصصة ومحاضرات عامة تتحدث جميعها حول شهر رمضان والصيام واحكامه وذلك بهدف اطلاع الجمهور وتعليمهم وتثقيفهم بفتاوى الصيام وذلك من خلال الاستعانة بالمشايخ الذين لهم حضور جماهيري كبير.

وقال العتيبي ان إدارة مساجد محافظة الاحمدي أعدت 10 مراكز رمضانية لاستقبال المصلين خلال ليالي شهر رمضان تم توزيعها على مناطق المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الشركات الراعية.

وتابع: كما يوجد حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم وذلك انطلاقا من قيمة الشراكة المجتمعية الواردة في استراتيجية وزارة الأوقاف وتحقيقا لمبدأ تكاتف جميع افراد المجتمع والتعاون مع من يرقدون على الأسرة البيضاء بالإضافة إلى إقامة دورة كرة قدم لأبناء المحافظة.

وأوضح العتيبي ان إدارة مساجد محافظة الاحمدي فضلت توسيع قاعدة الشرائح المستفيدة من دروس ومحاضرات ليالي رمضان ما دعاها إلى وضع فكرة تنظيم ندوة جماهيرية خلال ليالي رمضان في العشر الاواخر في احد المولات التجارية بمحافظة الاحمدي حتى تعم الفائدة ونصل إلى أكبر شريحة ممكنة.

وأكد العتيبي ان إدارة مساجد الاحمدي لن تقف عند حد معين بل ستقدم في كل يوم الجديد لجموع الجمهور كما كانت في الأعوام السابقة وذلك إرضاء لضيوف الرحمن الذين يقصدون الصلاة فيها.