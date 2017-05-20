أسامة أبوالسعود

ضمن جهود اللجنة العليا لتعزيز الوسطية بالتعاون مع وزارة الداخلية لترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية وتفعيل التعاون بين جميع مكونات المجتمع بما يحقق الصالح العام. قام فريق الأمن المجتمعي الذي يضم عددا من ضباط وزارة الداخلية والمنبثق من اللجنة العليا لتعزيز الوسطية بزيارة إلى ديوانية فيصل حسين العمر بمنطقة السرة وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وقد شهدت الزيارة لقاء مفتوحا مع رواد الديوانية حول العديد من الأمور المتعلقة بين المجتمع الكويتي والوضع الأمني والسلوكيات السلبية. وتطرق الحوار إلى ضرورة المشاركة الفعالة بين جميع أطياف المجتمع لما تمثله من أهمية بالغة في نهوض الوطن ورقيه ورعاية الأبناء كما أكد الفريق أهمية دور أولياء الأمور في غرس الثقافات الصحيحة لأبنائهم. ويقوم فريق الأمن المجتمعي خلال الفترة المقبلة بزيارات لعدد من الديوانيات لزيادة التفاعل وتوسيع رقعة المشاركة في ترسيخ وتعزيز مفهوم الوسطية.