عادل الشنان

ردا على ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الفراغ في الأعمدة الأساسية في مباني شمال شرق الصليبخات، صرح نائب المدير العام م. علي الحبيل لشؤون التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص وجود فراغ بأحد الأعمدة بالبيت رقم 237 في شمال غرب الصليبخات، بأن الفريق المختص عن أعمال الصيانة بضاحية شمال غرب الصليبخات قام بالمعاينة الفورية للبيت المذكور، حيث تبين بأن المواطن قد قام بأعمال تعديلات جذرية بالبيت، وأنه تم الكشف على العمود المذكور حيث تبين وجود تعشيش بالخرسانة بسبب وجود عتب الباب والذي منع من نزول الخرسانة لهذه المنطقة المحدودة، وأنه جار بشكل فوري اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التعشيش الحاصل بالعمود وفق الأصول الفنية وعلى حساب المقاول.

تجدر الإشارة إلى أن المقاول مسؤول مسؤولية كاملة عن السلامة الإنشائية لهذه البيوت ولمدة عشر سنوات.