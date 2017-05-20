وزعت الكويت أمس الجمعة 1500 سلة غذائية مقدمة من الجمعية الكويتية للاغاثة على النازحين العراقيين المقيمين خارج المخيمات في محافظة السليمانية شمال شرق العراق.

وقال قنصلنا في اربيل د. عمر الكندري في تصريح لـ «كونا»: «استمرارا لحملة (الكويت بجانبكم) وبغية ايصال المساعدات الإنسانية الضرورية الى النازحين العراقيين وزعت القنصلية بالتعاون مع الشركاء المحليين السلات الغذائية على النازحين العراقيين المقيمين خارج المخيمات».

وأضاف ان هذه المساعدات تأتي ضمن المبادرة الإنسانية السامية لقائد العمل الإنساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لتخفيف معاناة النازحين العراقيين.

وأوضح ان المساعدات الكويتية المتنوعة التي تقدم للنازحين العراقيين في شتى المجالات سوف تستمر لتشمل جوانب عدة.

من جهته قال مدير العلاقات العامة في منظمة (روناهي) الخيرية صالح مهدي يوسف في تصريح مماثل لـ «كونا»: «ان النازحين المقيمين خارج المخيمات قلما يستفيدون من المساعدات الإنسانية لان التركيز من قبل المنظمات يكون على النازحين في المخيمات» مشيرا الى الـ 1500 سلة غذائية الموزعة من قبل الكويت على العوائل النازحة والمقيمة خارج المخيمات في محافظة السليمانية.

وأعرب عن الشكر للكويت على تقديمها مساعدات تغطي احتياجات اكبر عدد من النازحين وتتميز بالجودة والتنوع والشمول.