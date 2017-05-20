بحث نائب المدير العام لقطاع الشؤون الادارية والمالية والاتصالات في وكالة الانباء الكويتية (كونا) عبدالحميد ملك أمس الجمعة مع مدير عام شركة «اي اف بي بلو» التابعة لوكالة الصحافة الفرنسية استيفان جليريوت سبل التعاون في المجالين التحريري والفني.

وقال ملك في تصريح صحافي على هامش الاجتماع السنوي العام لمجلس الاتصالات للصحافة الدولية الذي يعقد أعماله في العاصمة البريطانية انه اتفق مع جليريوت على زيادة التعاون مع وكالة الصحافة الفرنسية لاسيما في تدريب محرري ومهندسي وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضح ان «كونا» ترغب في الاستفادة من خبرات وكالة الصحافة الفرنسية في الجانب المهني خاصة المتعلق بنظام التحرير الجديد المستخدم في وكالة الصحافة الفرنسية (إيريس).

وبين في هذا السياق ان «هذا النظام سيشكل نقلة نوعية في عمل الوكالة حيث سيصبح لدينا ما يعرف بالصحافي الشامل الذي سيتمكن من تحرير الاخبار المكتوبة وربط الصور والفيديو مع الاخبار والتعديل عليها من خلال هذا النظام بست لغات عالمية من ضمنها العربية».

وحول الاجتماع السنوي العام لمجلس الاتصالات للصحافة الدولية أكد ملك أهمية مشاركة «كونا» في مثل الاجتماعات الفنية والتي يتم من خلالها التطرق لأبرز التطورات في عالم الاتصالات والتكنولوجيا.

وأشار في هذا السياق الى ان المجتمعين من مختلف وكالات الأنباء تطرقوا الى اهم المعايير الحديثة المستخدمة في طرق الاتصالات والبرمجيات المعتمدة في نقل الأخبار وبأنواعها المكتوبة منها والمرئية والمسموعة.

وحول موعد انتخابات مجلس الاتصالات للصحافة الدولية قال ملك ان ممثلي الوكالات المشاركين قرروا تأجيل الانتخابات لتقام في مدينة برشلونة الإسبانية في شهر سبتمبر المقبل.

وحضر الاجتماع مدير ادارة الاتصالات وتقنية المعلومات في «كونا» م.عادل السماك الذي يرافق نائب المدير العام لقطاع الشؤون الادارية والمالية في الوكالة خلال زيارته للندن.