تأسيس قاعدة بيانات وإحصاءات تخص المرأة العربية لتسهيل مهمة البحث العلمي





القاهرة ـ هناء السيد

أكدت المدير الإداري وعضو مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين الكويتية د.سناء العصفور على تميز الكويت في دعم دور المرأة في كل المجالات خاصة إشراكها في عملية البناء والتنمية من خلال الاستفادة منها في مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، كالنقابات العمالية والمهنية والجمعيات المتخصصة والروابط. وقد بدأ نشاط المجتمع المدني في الكويت منذ أكثر من نصف قرن، لاعبا دورا كبيرا في عملية التنمية. وتحظى المرأة الكويتية بتواجد مميز داخل مفاصل تلك المؤسسات والمنظمات.

جاء ذلك خلال أعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي أقيم تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي واختتم أعماله بالقاهرة مؤخرا.

وأضافت العصفور ان هذا الدعم للمرأة الكويتية جاء من خلال الدعم الكامل الذي تقدمه التشريعات والقوانين والتوجيهات السامية من القيادة السياسية وعلى رأسها قائد العمل الانساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وأثبتت المرأة الكويتية جدارتها وتميزها ورغبتها المستمرة في التعليم والتدريب حتى تكون مؤهلة لخدمة مجتمعها وهناك نماذج لتلك الجمعيات منها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية التي تأسست عام 1963، وأيضا رابطة الاجتماعيين الكويتية، والتي تأسست عام 1967، واتحاد الجمعيات النسائية عام 1980، ولجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء. كما ان التاريخ النقابي الذي بدأ منذ منتصف القرن الماضي يشهد على وجود نقابات «مهنية وعمالية» بها لجان للمرأة العاملة نجحت في تحقيق معظم الحقوق الوظيفية.

وقد أثبتت التجربة الكويتية أن إشراك المرأة إشراكا كاملا في عملية التنمية يؤكد أن للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في القدرة على الوصول إلى المهارات والمكاسب والوظائف اللازمة لبلوغ مستويات اتخاذ القرار. كما أن للمرأة مهارات تتناسب مع العمل التطوعي والتنموي وتتناسب بشكل خاص مع مبادئ الإدارة العصرية. كما ان المنظمات النسائية تقوم بدور أساسي في تفعيل مشاركة المرأة من ناحية تأهيلها وتدريبها على المهارات المهنية والفنية.

وتأتي رابطة الاجتماعيين الكويتية كنموذج حي على دور المرأة في عملية التنمية والشراكة. تلك الرابطة التي تأسست بالكويت عام 1967 بموجب قرار إشهار رقم 46 مسجل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولها علاقات مع الهيئات والجمعيات والاتحادات المحلية والعربية والدولية. وتهدف «الرابطة» إلى رعاية مصالح العاملين في الميدان الاجتماعي والعمل على الارتقاء بمستواهم المهني، والإسهام في تقديم وجوه الرعاية الاجتماعية للأفراد والجماعات الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالاستفادة الكاملة بالخدمات الحكومية، والعمل على الوصول بالتوعية الاجتماعية والتنموية إلى جميع فئات المجتمع وطبقاته بشتى الوسائل المتاحة، وإجراء البحوث الميدانية بهدف تحديد حجم المشكلات والظواهر التي قد تعوق سبيل التطور الاجتماعي والتنموي المنشود لمجتمعنا، وتبادل المعلومات والخبرات المهنية مع الهيئات المحلية والدولية والعربية وخصوصا المتخصصة منها في شؤون الرعاية الاجتماعية بشتى الوسائل من خلال توعية جميع شرائح المجتمع بحقوقهم وواجباتهم في العديد من الملفات الصحية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية. كما ان الرابطة كانت حريصة على تدعيم مسألة الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين الذين يتفقون معها في نفس الأهداف والتطلعات، ومنها الحكومة والقطاع الخاص، وايضا المؤسسات الاجتماعية الأخرى، وذلك في التشاور والحوار في القوانين والتشريعات التي تخدم عملية التنمية.

كما سلطت العصفور الضوء على أهمية مبادرة رائدات السلام التي تأسست تحت مظلة جمعية حقوق الإنسان الكويتية تلبية لحاجة المجتمع إلى دعم إشراك المرأة في تحقيق السلام من خلال التوعية بأهمية قرار مجلس الأمن 1325 الذي يشدد على أهمية مشاركة المرأة المتكافئة والكاملة كعنصر فاعل في منع نشوب المنازعات وإيجاد حل لها، وفي مفاوضات السلام، وبناء السلام وحفظ السلام، ويطلب من الدول الأعضاء أن تكفل مساهمة المرأة المتكافئة ومشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى صون السلام والأمن وتعزيز هذه الجهود، ويحث جميع الأطراف الفاعلة على زيادة مشاركة المرأة، وإدراج المنظور الإنساني في جميع مجالات بناء السلام.

وطالبت العصفور بتأسيس قاعدة بيانات وإحصاءات تخص المرأة العربية لتسهيل مهمة البحث العلمي، وتفعيل عملية الشراكة والحوار بين مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة سواء على المستوى المحلي او الاقليمي أو الدولي، والتنسيق في عمل فعاليات وأنشطة مشتركة، وإشراك منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة في الحوار حول التشريعات والقوانين مع لجنة المرأة والأسرة داخل مجلس الأمة.