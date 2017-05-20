القاهرة ـ هناء السيد

وقع المحامي محمد ناصر العتيبي، عضو مجلس إدارة جمعية الحقوقيين وجمعية المحامين الكويتية أحد المحكمين بغرفة التجارة والباحث في الدكتوراه بالقانون الدستوري، بروتوكول تعاون مع نادي القضاة بمجلس الدولة المصري برئاسة رئيس نادي القضاة بمجلس الدولة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة سمير البهي.

وبموجب البروتوكول تم اختيار العتيبي ممثلا لهم في الكويت وذلك لتبادل الخبرات والبحوث العلمية القانونية وعقد دورات وورش عمل قانونية في الكويت بمجال القانون الإداري ونقل الخبرات القضائية المصرية لصقل العلم القانوني في مجال القانون الإداري بالكويت، لاسيما ان الكويت لديها إدارة الفتوى والتشريع الذي يعد من أكبر الصروح في مجال القانون.

وأكد العتيبي أن مجلس الدولة المصري يعد السراج المنير لجميع الدول العربية في القانون الاداري، لذا فهناك دول خليجية وقعت بروتوكولات تعاون مماثلة لنقل خبرات مجلس الدولة المصري إلى تلك الدول خاصة أن القانون الإدارى يعد من القوانين المتطورة التي يتم تحديثها باستمرار نظرا لمتطلبات العصر.

واضاف: يتم الترتيب بين نادي القضاة المصري لعقد ورش قانونية بالكويت، لنقل الخبرات القانونية الخاصة بالقانون الإداري إلى الكويت وتدريب العاملين في هذا المجال، ولكون مجلس الدولة المصري سباقا في القانون الإداري الذي يتدخل في كل شيء، من حيث علاقة الموظف مع الدولة وكذلك الاستثمارات وعقود الاستثمار وغيرها، ولأن تاريخ مجلس الدولة المصري العريق في هذا المجال فقد كان السراج المنير الذي تنهل منه دول مجلس التعاون الخليجي.