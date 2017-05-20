تحت رعاية الشيخة أنيسة الحمود الصباح، وبحضور عدد من الشخصيات الإعلامية بينهم الوكيل المساعد لقطاع الإعلام الجديد يوسف مصطفى، تقيم «برنسيبا دي ماريا» مهرجان «ليالي رمضان»، وذلك خلال الفترة من التاسع والعشرين من الشهر الجاري إلى الثاني عشر من شهر يونيو المقبل، وذلك في قاعة الخرينج في منطقة العارضية الصناعية مقابل كلية التربية الأساسية.

من جانبها، قالت مديرة المهرجان حنان العلي أن المهرجان هذا العام يحمل المتعة والتشويق بأجواء رمضانية مميزة من خلال إقامة «بوثات» متنوعة من المستلزمات الرمضانية والقرقيعان والأعياد والعطورات والدراريع والإكسسوارات والأزياء المميزة، لافتة إلى أن المهرجان سيكون مفتوحا أمام الجمهور طوال فترة إقامته على فترة صباحية ومسائية بعد فترة الفطور.

كما ثمنت العلي الرعاية الكريمة من قبل الشيخة أنيسة الحمود الصباح، إلى جانب مساهمة صحف الأنباء، الشاهد، تلفزيون الكويت، إذاعة صوت الشباب، إضافة لمشاركة الكثير من مشاهير «السوشيل ميديا».

أضافت أن المهرجان يشهد إقامة فقرات متنوعة بينها عرض «الديجيه» والألعاب الشعبية للأطفال بقيادة مقدم البرامج عبدالله اليوسف.